El Ventilador: Agroquímicos permitidos y polémicos

¿Qué plantea?

Ayer, varios de ellos se movilizaron en el túnel subfluvial, para expresar su preocupación a través de volantes y panfletos que repartieron a todos los automovilistas.En concreto: afirman que este fallo afecta a 300mil hectáreas que deja improductivas y, por lo tanto, perjudica a los productores que viven de la actividad en esas parcelas, pero también a quienes se alimentan a partir de lo que se produce en el campo.Mientras tanto, se supo queSi bien aún no se ha dado a conocer el texto final, se anticiparon algunos de sus puntos más importantes.Uno será el de la prohibición. Es decir, establecer en qué lugares no se podrá aplicar ningún producto alrededor de cada escuela. Y otro es de amortiguamiento, es decir, establecer en qué lugares las aplicaciones estarán limitadas a ciertos productos.Además, este decreto resaltaría la obligación para el productor de plantar cortinas forestales alrededor de las escuelas.Pero...¿Qué piensan las comunidades educativas y ambientalistas sobre esta medida de barreras de árboles que mitiguen el posible contacto con el plaguicida?En nuestra provincia esta no es una discusión menor. La actividad rural, ganadera o agrícola, es parte fundamental de nuestra economía y parte importante de la actividad en todo el país.Pero, al mismo tiempo, aspectos de la salud pública se hacen sentir con fuerza y la necesidad de respuestas y seguridades se hace indispensable.¿Es la agroecología una solución viable?Esta discusión no sólo se instaló con fuerza en nuestra provincia, sino en todo el territorio nacional. Incluso, son varios los países en el mundo que hoy se enfrentan a esta problemática.Los agroquímicos que se usan para fumigar las siembras, son el foco de la cuestión.En Argentina, estos plaguicidas se encuentran estudiados y habilitados por la autoridad nacional que es el Senasa.Este ente es el encargado de registrar, certificar y habilitar la producción y venta de plaguicidas o productos fitosanitarios.En este punto, es donde se apoyan los productores rurales. Afirman que están utilizando técnicas y productos que el mismo Estado les permite e incentiva a usar.Pero, entonces... ¿dónde se centra la discusión?Para muchos, el sistema de control en las aplicaciones es lo que falla. Y son, muchas veces, los mismos productores quienes afirman que los abusos existen.Pero, por otro lado, uPero aseguran que, no sólo no han obtenido los resultados esperados, sino que han producido perdidas. Y denuncian que no han tenido ningún tipo de asistencia desde el Estado para llevar adelante esta forma de producción.Ahora bien... ¿es realmente posible producir sin el uso de agroquímicos? ¿Qué resultados han arrojado este tipo de experiencias en otras provincias y países?