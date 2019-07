El Ventilador: Algunas opiniones sobre la prohibición de los agroquímicos

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV

La polémica por el uso de agroquímicos no da respiro. Las fumigaciones que se realizan cercanas a las escuelas rurales es el punto, tal vez, más polémico de esta discusión. Pero... ¿qué dicen los productores sobre el posible decreto?-"Que me expliquen los productores por qué llueve glifosato y en los arroyos también hay".-"¿Por qué no se puede sembrar en las áreas sin fumigar? Hay sospecha de que las semillas vienen "inyectadas" con "bichitos" a los que hay que fumigar. ¿Puede ser?".-"Javier se vino de Nogoyá huyendo del glifosato. Estos son los que cortan rutas y contaminan. ¿Quién menciono oligarcas? que dé la cara De Angeli".-"Política pura, pierden... Macrisis".-"Verdaderamente es penosa la contingencia de datos para ver quien tiene la razón. Lo cierto es que hay familias que necesitan trabajar en el campo y también es cierto que el 50% de los gurises con cáncer en el Garrahan de Buenos Aires son entrerrianos. El responsable de ambas desdichas es el Estado entrerriano".-"A los rusos del campo no les importa una mierda la vida de los demás. Son unos enfermos por la plata y nada más. Ni sus propios hijos les importan. Pecado capital, avaricia".-"Estos señores que dicen que le no le pueden llevar sustento a su familia porque no pueden fumigar que vendan todas sus 4x4 y van a vivir tranquilos".-"El resto de los países que producen soja, trigo y demás, ¿usan glifosato? Y si en otros países no lo usan ¿cómo producen?".-"Alguien ha percibido en la entrada de la ciudad de Viale, por ruta nacional 18, hay un campo hacia mano derecha y en frente hay familias. A unos metros está el polideportivo de la ciudad y ni hablar el otro campo donde hay un barrio. A ese campo se lo fumiga ¿quién controla esto?":-"En el único lugar donde no se puede hacer ecocultivo, el glifosato y fosforado no son veneno y se lanzan sobre las escuelas sin más inocuos es en Entre Ríos, mientras que en el mundo a Monsanto/Bayer están pagando juicios por el daño ecológico realizado".-"Para Abero: ¿Dónde está el sujeto con el que habló y le dijo que el glifosato es cancerígeno y que es experto en el tema? ¿Por qué no fue al programa? ¿Quién es?".-"Desde mi punto de vista el señor Schneider es contrera de apellido. Todo mi apoyo al sr. Romero".-"Señores del ventilador pregúntenle al señor que está sentado de gorra, ya que conoce el campo ¿Por qué critica tanto? Que un agropecuario le preste un campo a ver qué hace".-"¿Qué tasa de gente con cáncer hay en el Distrito el Quebrada?".-"Si los productores creen que los ambientalistas están mintiendo. ¿Por qué no hablamos directamente con quienes trabajan en las escuelas rurales y son fumigados frecuentemente?".-"¿Por qué si los agroquímicos, según dicen algunos, son inocuos, se cubren tanto para aplicarlos? O sea que no están seguros".-"En la capacitación anual del 2018 donde expuso la Ing. Carolina Sasal dijo que hay glifosato en el lecho del río Paraná. Lo que quiere decir es que no sólo no alcanzó a degradarse la molécula en el suelo, sino que además hay pérdida de suelo por erosión hídrica. Sería valiosísimo la invite a la ingeniera al programa. Además, el problema es el volumen que se usa de glifosato por la cantidad de hectáreas".-"Me gustaría que le pregunten a los productores ¿por qué si tóxicos los agroquimicos no son tóxicos, como ellos defienden, los que lo aplican tienen que usar tanta protección con barbijos y ropas especiales?".-"Soy docente y participante de la Asamblea Paraná sin Agrotóxicos. No es cierto que haya que volver en el tiempo respecto a las fumigaciones. Los biopreparados, que se pueden llevar adelante en las fincas, es la respuesta para la agricultura intensiva y extensiva, a pequeña y gran escala. Debemos comenzar ya con la transición hacia la Agroecología. No es cierto que sea más cara la producción".-"Me alegra mucho que no puedan fumigar. Castigo para los que andan de chaleco y votaron a Macri. Se quejan de llenos".-"Para el señor que ofreció su campo, debería exponerse a fumigaciones durante un tiempo sobre su propiedad para que demuestre que las aplicaciones no traen consecuencias a la salud. Ahí sí le creeríamos".-"Lo que pasa es que se quieren hacer millonarios. Antes sembraban con caballos y sembraban al voleo si tanto defienden el campo que lo cuiden, no sólo para sus hijos, también para los nietos".-"Soy ingeniera agrónoma y creo que el gran problema es el control que no hay y nunca hubo. Senasa y los ingenieros tienen que estar presentes cuando se pulveriza. El Estado y Senasa se lavaron las manos. Desde el Copaer que es el colegio de ingenieros agrónomos hacen capacitaciones para obtener el carnet para conducir una maquina pulverizadora y maneras de aplicar con loa cuidados necesarios. El tema es que después que sacan el carnet no se registran ni la maquina ni el que maneja. ¿Quién tiene que controlar eso? El senasa, y no lo hace. Y si fuera el caso ahí nomás en el cinturón hortícola de Paraná se aplican productos fitosanitarios y nadie los controla. No es solo la soja y el campo".-"Todos los gobiernos desde que tengo uso de razón no han hecho nada para evitar el uso de productos no amigables con la salud. Es más, existieron permitidos que cuando menos se acordó fueron rotulados como muy nocivos. Ejemplo: malation y paration. Venían con un tiempo de carencia de 3 días, el Estado nunca tomó una intervención correcta en esto".-"¿Ese docente toma vino, cerveza, café, mate? Para todo eso se utilizan agroquímicos. Hoy es inviable lo que plantean los del sector ambientalista. Aclárenle al docente que el Glifosato no está prohibido, está habilitado por Senasa".-"Soy de los niños a los que la abuela mandaba a calentar la leche con miel recién sacada a las 5 am. Solo los inútiles no saben del campo. Que le den un subsidio a los del campo y que no produzcan, vamos a ver en un tiempo que es lo que piden".-"Genial la clase magistral sobre el campo que le dan estos gringos. Aprendan".-"Divide y reinarás dice el dicho, mientras ustedes se pelean por ver quién tiene más razón, los pibes siguen respirando glifosato y los dueños de los inmensos campos se llevan el dinero al exterior. En vez de discutir y rivalizar, ¿por qué no se unen y proponen un proyecto común para solucionar los problemas y no continuar profundizándolos? Hay que generar conciencia, educar y ser responsable. Sí existe la más mínima duda con respecto a la utilización de algún agroquímico deberían dejar de utilizarse, pero no por antojo, sino por respeto al prójimo, a la vida humana".-"No se olviden de Tomassi. Sigan haciendo plata, no van a tener como gastarla".-"Resulta muy difícil llegar a acuerdos desde posiciones muy cerradas que no admiten miradas diferentes a la propia. La producción agroecológica demanda diversificación. Volver a la chacra de nuestros abuelos. Huerta, granja, frutales, animales de corral y permitir que los suelos se vayan recuperando de tanta agresión".-"La contaminación de las mapas de agua con agroquímicos ¿de dónde viene?".-"El discurso de los ambientalistas es mal intencionado perverso y es una venganza política por el 2008. ¿Quién certifica que son orgánicos los productos del señor?".