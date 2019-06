Anses otorga 30 créditos por día en Gualeguaychú: El promedio es de $2 millones

Gualeguay, una opción a 84 kms

La crítica situación económica que vive el país golpea con mayor fuerza a los sectores populares. Eso no es ninguna novedad. Para mitigar este difícil escenario por el que transitan millones de argentinos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), relanzó hace unos pocos meses los Créditos Anses (antiguos "Argenta"), que inmediatamente tuvieron una masiva respuesta en las oficinas regionales dispuestas en todo el país.En Gualeguaychú el universo de calificado para acceder a estos préstamos supera las 26 mil personas, entre jubilados, pensionados y quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Y se debe tener en cuenta que los montos ofrecidos fueron ampliados en abril en los siguientes porcentajes: 150% para jubilados y pensionados; 85% para las familias que cobran asignaciones, y 100% para titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).Los préstamos llegan hasta los 200 mil pesos y las cuotas, con intereses que van del 44,6% al 50,8%, pueden ser 24, 36, 48 o 60."Desde que se anunció la ampliación de los montos la oferta aumentó considerablemente. Mucha gente que ha cambiado el techo de la casa o su vehículo de trabajo, por ejemplo", expresó Roberto Bussano, titular de la delegación local de Anses.En esta línea, e funcionario contó aque a diario la oficina otorga 30 créditos y "en general los valores están entre los 50 y los 60 mil pesos". Ya que "si bien el máximo es de 200 mil pesos, hay que tener en cuenta que Anses no afecta más del 30 por ciento del haber (en cada cuota)", aclaró."Es un promedio de 2 millones de pesos que todos los días es inyectado a la economía de Gualeguaychú", destacó.No son pocos los que se han visto sorprendidos cuando desde Anses se les ofrece atender su consulta en la oficina de Gualeguay. Es lógico, parece descabellado tener que recorrer 84 kilómetros para canalizar un trámite administrativo. ElDía consultó al titular de la oficina local sobre esta situación."Se trata de un software de turnos a nivel nacional. Se otorgan 30 turnos por día, y una vez que se supera ese tope, se ofrece la posibilidad, que la persona puede aceptar o no, de tomar un turno en Gualeguay", explicó Bussano. E, inmediatamente, aclaró que "es opcional", ya que "todas las oficinas de Anses tenemos que tener una segunda instancia para ofrecer, pero no es obligatorio"."El sistema es para todas las gestiones que se pueden hacer en Anses (inicio de expediente, jubilación, desempleo, libreta, crédito, etc.) y para todos por igual. Muchos abogados toman el turno y viajan a Gualeguay para no perder tiempo", ejemplificó el funcionario. Y recordó que al sistema se accede a través de la página web, del número de teléfono 130 o desde el tótem biométrico de Anses, que se encuentra en la sucursal.En el caso de que el/la interesado/a no quiera o no pueda acceder a la opción Gualeguay, deberá volver otro días para hacerse de uno de los 150 turnos diarios que emite el organismo, de 8 a 14.