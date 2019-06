Bajó el riesgo país y el dólar se derrumbó más de $ 1 para cerrar debajo de $ 45

El dólar minorista retrocedió $ 1 y terminó la rueda en los $ 44,70 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio del billete en los $ 44,88, $ 1,06 abajo.El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y perdió $ 1,03 en el MULC con lo que se colocó en los $ 43,67. De esta forma, el peso argentino se apreció 2,35% y se transformó en la moneda emergente con mejor desempeño de la rueda.Para encontrar una baja del dólar similar hay que remontarse al 29 de abril, día en el que el billete perdió más de $ 1,60 producto del anuncio del Comité de Política Monetaria anunció que el Banco Central podría intervenir en el mercado, aún, cuando la divisa opere dentro de la zona de no intervención.El mercado coincidió en que la fuerte caída fue producto de la decisión del presidente Mauricio Macri de llevar a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula, noticia que si bien se conoció el martes fue una vez culminadas las operaciones del mercado cambiario.Las dos subastas de Leliq arrojaron una tasa promedio del 67,97%, una baja de 91,2 bp, muy por debajo del 68,88% previo. El monto total adjudicado fue de $ 212.503 millones, en un día con vencimientos por $ 235.103 millones. Esto representa una expansión neta de $ 26,1 millones."Fue tremenda la baja, aunque hay que ver cuando fue a pases, a ver si te absorben la liquidez adicional", señaló Mateo Reschini de LBO.El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 753,209 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 0,2 millones."La alianza de Macri con Pichetto trajo tranquilidad a los mercados, ya que se descontaba que era la única alternativa que tenía el oficialismo para no perder en octubre. Desde el punto de vista del dólar y con la noticia de ayer, era de esperar que el mayorista se ubique en torno a los $ 44 a $ 44.20 en la apertura", señaló en diálogo con El Cronista Francisco Mendonça, socio gerente Dique 4 Cambios.Recordó que ayer sobre el cierre del mercado "el contado con liqui cerró en valores parecidos gracias al alza en los papeles y bonos que se vieron posterior al cierre del dólar".Sin embargo, recordó que "ahora la fecha a mirar es el 21 de junio cuando se terminen de armar las listas y las primeras encuestas nos den un panorama más claro, aunque los encuestadores vienen teniendo sus peores años en esta materia".Claudio García de Oubiña Cambio coincidió en que "cayó muy bien la noticia de Macri-Pichetta y el mercado se dio vuelta"."Habrá que ver si el mercado está exagerando o no, eso lo vamos a saber en los próximos días. Lo claro es que la tendencia cambió por completo", aseguró.García destacó que el mercado ahora mira el dato de inflación: "Si el mercado es un poco mejor eso va a reforzar otras variables. Todo lo que es acciones y bonos parecería que con un buen dato vamos a ser Suiza y Alemania juntos".El analista financiero Christian Buteler sostuvo que la fórmula fue bien recibida "ya que con Pichetto en Cambiemos, si no por los que deja de restarles a Macri"."Obviamente esta movida mejora las chances de Macri de no perder en primera vuelta. A mi gusto hay una sobrereacción. El riesgo país por lo menos frenó el ajuste de ayer", apuntó. Fuente: (El Cronista).-