Descuentos para la compra de autos: Modelos incluidos y precios

Se puso en marcha el plan de descuentos para la compra de autos cero kilómetro. El objetivo es reactivar -parcialmente- el derrumbe del 56% que sufrieron las ventas de 0 km durante mayo, y del 51% en lo que va del año.confirmó que, correspondientes a los modelos Onix, Prisma, Spin, Cruze, Tracker y Trailblazer, cada uno de ellos en distintas versiones, y con descuentos según su precio de lista. .fue la del anuncio más fuerte, con descuentos de $200.000 para el Argo (que así queda entre $505.300 y $642.000), de $160.000 para los 500 y 500X ($723.000 - $1.098.000), de $120.000 para la Toro diésel ($806.000 - $1.300.500), de $110.000 para las Fiorino y Strada ($590.500 - $739.500), de $105.000 para el Cronos ($600.000 - $823.000), de $100.000 para el Dobló y de $90.000 para el Mobi (desde $457.000). Además, el Jeep Renegade cuenta con una bonificación de $190.000 (desde $841 000).no comunicó los modelos oficialmente, pero "off the record" aseguraron que los que gozarán del beneficio -de $50.000 hasta $210.000, según el precio y el modelo- son los Ka, Fiesta, Focus y EcoSport.detalló en un comunicado que tendrá un descuento de $110.000 para el Fit EXL (queda en $872 300) y el WR-V en versiones EX ($767.000) y EXL ($852.000), mientras que aplicará una rebaja de $120.000 a la HR-V en versiones LX ($1.000.400) y EX ($1.103.000), y de $130.000 para el Civic EXL ($1.158.000).decidió un descuento de $50.000 para todas las versiones del March (que así quedará entre $436.000 y $596.000) y el Versa ($502.000 - $629.000), y de $90.000 para todas las del Note ($664.500 - $688.400) y el SUV Kicks ($751.300 - $990.400).Además, desde la marca japonesa optaron por trasladar los descuentos también a los usuarios de plan de ahorro, algo que corre por cuenta de la automotriz, ya que no está contemplado en el plan oficial del Gobierno.habrá descuentos de $50.000 para la pick up Duster Oroch (queda entre $711.700 y $900.000) y el utilitario Master (entre $1.300.300 - $2.096.600), y de $80.000 para Kwid ($421.000 - $476.500), Sandero/Stepway ($444.600 - $632.300) y Logan ($454 800 - $554 500).Además, la francesa aplica rebajas de $90.000 para el Koleos (queda en $1.770.600), de $130.000 para la Kangoo de pasajeros (entre $700.100 y $860.500) y de $140.000 para los Duster ($612.800 - $840.1000) y Captur ($731.700 - $1.050.500).el descuento de $50.000 llega a toda la gama de Etios (queda entre $501.100 y $621.100) y los Yaris XS, tanto 4 como 5 puertas ($642.800 y $666.000). La bonificación de $90.000 aplica para las versiones full del Yaris XLS y S ($664.800 - $860 000), Corolla ($739.000 - $1.092.500) e Innova ($1.300.000 - $1.400.500)., por su parte, aplicará la bonificación pautada por el programa Junio 0 km para varios modelos de su gama que se ubique por debajo de los $ 1,5 millones. Entre ellos aparecen el Gol Trendline y Comfortline, Voyage Trendline, Up Highline, Cross y Pepper; Suran I Motion y Cross, Polo Trendline Manual y Automático, Comfortline y Highline Manual y Automático; Virtus Trendline Manual y Automático, Comfortline y Highline Manual; Fox Connect y Vento Comfortline.Por el momento, Peugeot, Citroën y DS no han informado de su estrategia con el nuevo programa de descuentos.