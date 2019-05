Aseguran que "para los cultivos principales esta campaña ha sido buena"

Días atrás Campo en Acción recorrió lotes donde se realizaba trilla de soja en la zona de General Racedo en el Departamento Diamante, para conocer el panorama de los cultivos.



El Ing. Agr. Walter Restano, Asesor Técnico de Cereales Bolzán SRL, dijo que "en soja ha caído la superficie en soja de primera y en lo que va de segunda hemos tenido algunos inconvenientes debido a las lluvias del mes de enero por lo que quedó un 15% de los lotes destinados para soja sin sembrar".



"En cuanto a la soja de primera la siembra se hizo los primeros días de noviembre, los lotes anduvieron muy bien en rindes entre los 3000/3100 kilos por hectárea. En la de segunda tenemos un avance del 40/50%, ya vemos rendimientos más variables en función de la fecha de siembra", resaltó.



"Los primeros lotes de trigo que se cosecharon y donde se pudo sembrar anduvieron en rendimientos aceptables de 2700/2800 kilos. La última tanda que nos queda son siembras de fines de fines de diciembre, estamos en 2000/2300 kilos", manifestó.



"En el caso de soja de primera los factores que influyeron sobre todo fue que se sembraron grupos 5, enero fue muy llovedor y propicio para la soja de primera", indicó.



"En líneas generales fue una campaña normal, no hubo sobre saltos de plagas. Lo que si en algunos lotes hubo yuyo colorado, pero con pre emergentes se pudo solucionar. Lo que se recomienda para esta zona es la rotación de cultivos, es decir, los lotes de mucha problemática pasarlo a maíz y usar pre- emergentes que es la mejor herramienta para esta maleza", sostuvo.



"En el caso de la soja de segunda estuvo afectada por las precipitaciones, este lote es de fines de diciembre ya con el perfil muy cargado de humedad, el nacimiento tampoco fue muy parejo y enero llovió casi todo el mes, esa fueron las causas por la que quedaron lotes de trigo sin poder sembrar soja", agregó.



"Las últimas lluvias no han afectado la calidad de la semilla todavía, si hubo complicaciones en los pisos de los lotes y caminos. Se prevén lluvias para el fin de semana, en lo posible estamos tratando de tener la mayor superficie cosechada para esos días. Una vez levantada la soja, la idea es hacer maíz de primera", remarcó.



"En síntesis, para los tres cultivos principales esta campaña ha sido buena, hemos tenido rendimientos buenos a excepcionales en trigo. Maíz de segunda normalmente no se hace mucho pero bueno esta campaña el exceso de precipitaciones en enero no nos ha permitido hacer maíz de segunda. Cabe remarcar que en la mayoría de la zona se utiliza materiales de ciclo completo, siempre se trata de sembrar en la primera quincena de septiembre", finalizó.