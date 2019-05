Precios Esenciales: Empresarios se comprometieron a que haya stock suficiente

El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada, a los representantes de las empresas productoras de alimentos y de los supermercados que participan de Precios Esenciales, el programa que el Gobierno puso en marcha a partir de la fecha para una canasta de 64 artículos de consumo masivo.El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, puntualizó que el programa se renovará al finalizar los 180 días de vigencia y señaló que el Gobierno acordó con los empresarios que los artículos seleccionados se encuentren al público de forma visible, haya stock suficiente y estén al alcance de los consumidores.El Ministro señaló que en la reunión se consolidó "la idea de este acuerdo voluntario en que todas las empresas estuvieron dispuestas a participar" y puso de relieve que el lanzamiento de Precios Esenciales, en el marco del programa Precios Cuidados, es fruto de un trabajo en conjunto.Sostuvo que la medida proseguirá luego del período de vigencia "como se renueva normalmente Precios Cuidados" y sostuvo que "eso es lo que va a ocurrir durante todo el tiempo que sea necesario".En tanto, el secretario de Comercio, Ignacio Werner, explicó que "el compromiso que asumieron hoy, tanto las empresas como el canal comercial, es que esos artículos estén visibles, que haya stock suficiente y que los consumidores puedan llegar a esos productos".Añadió que desde hoy y hasta el lunes 29 de abril los supermercados tendrán tiempo para señalizar y poner en la góndola los artículos seleccionados.Dijo que a partir de esa fecha tope de adecuación "todos los consumidores que vayan a estos comercios van a poder encontrar los productos"."Hemos establecido específicamente que estén bien señalizados y que sean fácilmente ubicables. Consideramos que eso va a ser bien receptado por los consumidores", subrayóSica sostuvo que Precios Esenciales tiende "a llevar alivio, a mejorar el poder de compra, en especial en la canasta básica alimentaria, son complementarias y no dañan el mediano plazo".Subrayó que las medidas no significan "una política anti inflacionaria y no es un congelamiento de precios"."El congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del Ejecutivo que engloba a toda la cadena de productos y todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de Argentina de los últimos 40, 50 años", apuntó.Recalcó que "ninguna de las medidas que estamos tomando en el corto plazo pone en duda la trayectoria de nuestro programa en el mediano plazo de reformas estructurales" y que están orientadas a "generar una mejora de la competitividad para una mayor creación de empleo en el futuro".Afirmó que Precios Esenciales se trata de "un acuerdo voluntario en una gama y un set de productos, que más que una política anti inflacionaria es una política de ingresos que complementa a lo que venimos haciendo"."Nosotros tenemos un programa económico que tiende a ir a una economía que queremos que sea más competitiva, que esté más integrada, y para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal", sostuvo.No obstante, señaló que el inconveniente económico de 2018 "quizás hizo que este año vaya un poco más lento, pero tenemos una reforma fiscal que apunta a poder bajar impuestos".Indicó que el Presidente repitió en la reunión a los empresarios que "lo más importante no sólo va a ser el equilibrio fiscal que estamos consiguiendo este año sino el del 2020"."Porque en 2020 vamos a tener que mantener el equilibrio fiscal bajando impuestos. Nuestra meta es darle más competitividad a la economía", enfatizó.Puntualizó que los países que "han combatido la inflación y ganaron esa batalla" tuvieron "dos grandes fundamentos sobre los que se han basado"."Por un lado, ha sido la consistencia macroeconómica, tener cuentas públicas sanas, no usar el Banco Central como fuente de emisión, y por el otro lado, competencia en los mercados", indicó.Señaló que la normativa sobre Lealtad Comercial apunta básicamente "a darle instrumentos al Gobierno para poder cubrir un bache que había en materia de fortalecimiento del mercado interno, en el cual no teníamos una ley que nos permitiera actuar en casos en los cuales encontráramos situaciones de competencia desleal"."Hemos fortalecido el trabajo de la defensa de la competencia", puntualizó.Recordó en ese sentido los procesos de desinversión ordenados por el Gobierno para combatir "el monopolio de las tarjetas de crédito" y por una cuestión de marcas que involucraba a una importante empresa alimentaria.Remarcó que el instrumento legal "garantiza la defensa del pequeño y el mediano productor en su relación dentro del mercado y le da mucha transparencia".De la reunión con el Presidente participaron, Luis Pagani (Arcor), Amancio Oneto (Molinos Río de la Plata), Margarita Fux (AGD), Guillermo García (Bunge Argentina), Víctor Navajas (Establecimiento Las Marías), Ignacio Noel (Morixe), Michael Halstrick (Bodegas Norton), Carlos Agote (Mastellone), Javier Goñi (Ledesma), Martín Ribichich (Pepsico), Martín Ticinese (Quilmes), Mariano Bosch (ADECOAGRO), Martín Cabrales (Cabrales), Rodolfo Galloni (Ilolay), Jorge Riba (Dulcor), Manuel Villaverde (Prodea), Oscar Gerula (Gerula), Ricardo Alberto Ciani (Alimentos Refrigerados), Alfredo Coto (Coto), Federico Braun (La Anónima), Rami Bathie (Carrefour), Joaquín Santa Coloma (Cencosud), Agustín Beccar Varela (Walmart), Damián Dircie (Día), Ricardo Zorzón (Cámara Argentina de Supermercados), Juan Vasco (Asociación de Supermercados Unidos) y Daniel Funes de Rioja (COPAL).