Entre Ríos busca ampliar su mercado en Rusia con carnes y lácteos

En 2018 las exportaciones de Entre Ríos a Rusia alcanzó un valor de 41.758.959 dólares. El gobierno de Entre Ríos, a través del Área de Promoción de Exportaciones de la Secretaría de Producción, acompañó a empresarios lácteos y cárnicos.



Prodexpo es una de las ferias más importante del sector alimentos y bebidas para el mercado de Rusia y los países de Europa del este. Con 2400 expositores de 69 países y casi 62.000 visitantes de más de 100 países, esta feria se ha convertido en el evento del sector agroindustrial más importante de la Federación Rusa.



El secretario de Producción, Álvaro Gabas, se mostró muy conforme con los resultados obtenidos para la provincia al destacar: "Generar valor agregado a los sectores primario y secundario de la economía productiva entrerriana, específicamente la actividad agrícola ganadera, forestal y de las economía regionales, fueron prioritario desde el inicio de mi gestión. También es el revalorizar al industrial, uno de los sectores que más genera empleo en la provincia o en actividades económicas en general. Con la asistencia y el acompañamiento a nuestros empresarios, logramos fomentar e incentivar las exportaciones de los bienes entrerrianos, principalmente manufacturas de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario", remarcó el funcionario.



Por su parte, el coordinador del Área de Promoción de Exportaciones, Santiago Escales Migliore, detalló que "el mercado ruso es un gran comprador de alimentos que producimos en Entre Ríos. Es un mercado grande que se mantiene siempre entre los 10 primeros destinos de exportaciones de la provincia".



"Mantuvimos varias reuniones con importadores de carnes y lácteos que nos comentaban el interés por incorporar nuevos proveedores, por eso desde el Gobierno asistimos a nuestros empresarios en diferentes temas referentes al comercio exterior, entre ellos podemos asesorarlos en oportunidades comerciales a través de nuestra área de inteligencia comercial", informó.



Según la Dirección General de Estadística y Censo de la provincia, en 2018 las exportaciones de Entre Ríos a Rusia sumaron un valor de 41.758.959,34 dólares lo que significa un aumento del 28 por ciento en relación al 2017. Los principales productos exportados fueron carne bovina, carne aviar, mandarinas, soja y lácteos, entre otros. Experiencia empresarial El responsable del Frigorífico Alberdi, Esteban Rodríguez, comentó: "Estamos muy conformes con nuestra participación ya que no solamente hemos podido consolidar los contactos obtenidos sino que también ampliar nuevos horizontes como es el mercado de Estados Unidos".



"Desde mayo de 2018 a la fecha hemos concretado en la empresa inversiones de 60 millones de pesos, referentes a las condiciones que se exigen para el mercado de Israel, que es el Cosher, ya que al concretarse la exportación a aquellas tierras, debimos ampliar nuestra planta, invertir en maquinaria y sobre todo contar con más personal especializado"



"Hemos incorporado 150 personas desde el año pasado y ahora se van a sumar 30 personas más. Cabe destacar que este personal contratado continuara trabajando, ya que siempre se necesita el crecimiento y para todos" expreso Rodríguez.



Para finalizar, el empresario resaltó que no sólo está trabajando personal en la planta de la localidad, sino que han contratado personal de Santa Elena, Santa Fe y otras localidades, lo cual nos da beneplácito a la hora de sumar mano de obra.



Por su parte, la referente de la empresa La Sibila, Dolores Pobrete, mencionó: "Estamos participando de Prodexpo Moscú por primera vez. Rusia es un mercado importante para nosotros, porque tenemos algunas preferencias arancelarias que otros países no tienen, sumado a que hay muchas restricciones para la importación de productos de la Unión Europea, lo que hacen que sea muy atractivo. Nosotros exportamos hace ya más de diez años a Rusia leche en polvo y algunos ingredientes", comentó.



Además, mencionó que "la feria es muy buena y este es n buen momento para encontrarnos con los clientes que ya tenemos, ver el mercado y saber qué otro tipo de productos se pueden introducir. La Sibila en este momento está muy enfocada en todo lo que son las leches infantiles y nuestros principales mercados se encuentran en Latinoamérica, principalmente Brasil, pero también la empresa está exportando productos a Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay a lo que se suma un mercado importante para nosotros como es Argelia, para otro tipo de productos, ya que es uno de los principales compradores de leche en polvo. Durante el segundo semestre de 2018 la verdad que tuvimos un boom exportador, ya que gracias a la devaluación quedamos muy competitivos, pero lamentablemente como se empezó a estancar el tipo de cambio y empezaron a aumentar los costos internos, la retención empezó a pegar más fuerte y se hizo mucho más complicado estar competitivos, por lo que estamos esperando que las exportaciones bajen bastante este semestre, sumado a que también está faltando un poco la materia prima por cuestiones climáticas" destaco.



Por último, la empresaria menciono que La Sibila realiza exportaciones de otros ingredientes a Chile, China, Japón, Singapur, quienes son hoy por hoy sus principales mercados.



Las empresas que asistieron fueron La Sibila (lácteos), APYMEL (lácteos), y el Frigorífico Alberdi (carne vacuna).