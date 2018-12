El Gobierno ya definió el tope de suba salarial que quiere imponer para 2019

El Gobierno ya tiene una idea sobre cuánto le gustaría que suban los salarios en 2019: es el 23%, una cifra que es igual a la inflación proyectada para todo el año próximo, reflejada en el Presupuesto.



Si el incremento de los precios marchara como los planeó el equipo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y los sindicatos ajustaran sus negociaciones paritarias a esa pauta ideal, en el mejor de los casos, los salarios no perderían poder de compra en 2019. Pero aun así, en ese hipotético escenario, si se miran los cuatro años de la gestión de Cambiemos, el sueldo habrá perdido entre 10 y 15 puntos, según estimaciones privadas.



El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, anticipó cómo espera que llegue el primer trimestre del año que viene en materia laboral, en un brindis de fin de año con periodistas, junto a Dujovne y el titular de Transporte, Guillermo Dietrich. "Ya hay sindicatos que comenzaron a negociar una pauta del 23% en 2019", anticipó el funcionario. Se trata de no más de cuatro negociaciones, todavía muy pocas si se tiene en cuenta que las cámaras que integran una sola entidad empresaria como lo es la Unión Industrial Argentina (UIA) tiene que atender unas 800 discusiones salariales al año.



Sica señaló que "lo ideal para el futuro es que todos los sectores laborales negocien salarios en el primer semestre, porque eso mejorará las expectativas y desalentará la conflictividad laboral. La denominada "temporada alta" de paritarias va entre marzo y junio. Pero eso tiene una explicación. Ningún sindicato aceptaría discutir salarios en período de vacaciones, entre enero y febrero.



El ministro aseguró que "no se están registrando despidos masivos en la economía", e indicó que "solo algunas empresas están avisando" a su cartera algunas cesantías muy puntuales. También indicó que en las grandes empresas "están buscando un piso de la demanda, por lo que han decidido abrir procesos de suspensiones y no de despidos masivos, hasta que la economía repunte". También consideró que no se han registrado incremento de pedidos de Procedimientos Preventivos de Crisis por parte de empresas "más allá de los normales".



Para el Gobierno, según indicó el funcionario, se mantendrá el esquema de negociación de este año. Se buscará un número, al menos un par de cuotas, y se fijará una fecha para revisar la marcha de la inflación, para ver si se tiene que llevar a cabo un ajuste.



Lo que está claro es que si el gobierno aspira a una inflación del 23% en el segundo semestre de 2019 el avance de los precios se deberá desacelerar violentamente.



En otro aspecto, Sica anticipó que en los próximos días la AFIP tendrá listo el sistema digital que permitirá el funcionamiento de las Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes y se publicará el cronograma de sectores por el cual se va a comenzar a aplicar a partir del año próximo. Se iniciaría por la cadena de valor del sector automotriz. El funcionario indicó que el sector del supermercadismo es el que más reparos ha puesto al nuevo instrumento.

Fuente: Ámbito Financiero