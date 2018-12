A cuánto podría cotizar el dólar a fines de marzo

En el marco de la caída en las expectativas de inflación, el Copom definió los límites de la zona de no intervención cambiaria usando como referencia los límites vigentes al 31 de diciembre del 2018.El Comité de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina (Copom) anunció este miércoles que el nuevo ajuste mensual de las bandas de flotación del dólar será del 2%, durante el primer trimestre de 2019.En el marco de la caída en las expectativas de inflación, el Copom definió los límites de la zona de no intervención cambiaria usando como referencia los límites vigentes al 31 de diciembre del 2018 (37,117 y 48,034 pesos por dólar mayorista, respectivamente) con una actualización diaria a una tasa mensual un punto porcentual por debajo que la fijada hasta fines de este año (3%).De este modo, y según el nuevo ajuste, los límites de la banda de no intervención serán:De acuerdo con el nuevo esquema de política monetaria, implementado a inicios de octubre, la zona de no intervención se definió inicialmente entre $ 34 y $ 44, y se ajusta diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año.El BCRA permite así la libre flotación del peso dentro de esta zona, considerando que es un rango adecuado de paridad cambiaria.El Comité definió asimismo la estrategia de intervención a aplicar en caso de que el tipo de cambio se encuentre fuera de la zona de no intervención.Estas licitaciones serán este mes de hasta u$s 50 millones por día y el acumulado mensual no podrá exceder el 2% de la meta.En tanto, si el tipo de cambio sobrepasa la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA."Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta u$s 150 millones diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario", precisó el Copom.Todas las resoluciones fueron adoptadas con la aprobación unánime de los miembros del Copom: el presidente, Guido Sandleris; el vice, Gustavo Cañonero; la vice segunda, Verónica Rappoport; el director designado por el directorio del BCRA, Enrique Szewach; y el subgerente general de Investigaciones Económicas, Mauro Alessandro.Fuente: Ámbito.com.