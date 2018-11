El dólar salta un peso y supera los $ 39 para volver a niveles de septiembre

A niveles de septiembre

Por qué sube el dólar

Otros mercados de dinero

La divisa anota su quinta suba en fila en bancos y agencias de la city porteña. Luego de iniciar la rueda en baja, el dólar salta 92 centavos a $ 39,42 y toca un nuevo máximo en casi dos meses.El dólar mayorista pegaba otro salto al sumar $ 1,21 y se vendía a $ 38,81 en el MULC, luego de avanzar $ 1,10 el pasado viernes.La divisa no alcanzaba estos valores desde fines de septiembre cuando Luis Caputo renunció a la presidencia del Banco Central y Guido Sandleris asumió en su reemplazo. El último viernes de ese mes, el billete tocó los $ 42 y el lunes siguiente debutó el nuevo plan monetario que incluyó el esquema de las zonas de no intervención cambiaria.El dólar blue se movía en los $ 37,50.El billete se aleja así del piso de la banda de la zona de no intervención que amenazó con perforar semanas atrás. Para hoy, el Central coloca el piso en los $ 35,893, mientras que el techo se ubica en los $ 46,45.Operadores señalaron que el alza de la cotización responde a diversos factores como el desarme del carry trade por parte de inversores y la proximidad de fin de mes.Hoy, el Banco Central ofrecerá al mercado Letras de Liquidez (Leliq) a 8 días por $ 120.000 millones a una tasa mínima del 60%, en una rueda en la que debe afrontar vencimientos por $ 132.266 millones. En las últimas semanas, la tasa bajó en forma paulatina y desde la entidad se esperaba bajar el piso de la tasa en diciembre."Para mi son fondos que se van, más el cuello de botella que generó los feriados en Estados Unidos, sumado a la proximidad del fin de mes que se adelanta al jueves, ya que por el G20 el viernes no habrá operaciones", explicó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.Por su parte, el analista financiero Christian Buteler recordó que a ello se suma "la semana pasada quedaron pesos afuera tanto de Leliq como de Lebac , en medio de una baja de tasas"."Esto quiere decir que en algún momento los bancos van a tener que también bajar la tasa de los plazo fijo, ya que estos fondos que van a Leliq vienen de un fondeo de plazo fijo. Baja la tasa, baja lo que ofrece el banco", remarcó.Mañana Hacienda colocará Lecap, Letes y Bonos Bote para captar los pesos que quedaron libres en el mercado y evitar mayor presión sobre el tipo de cambio.Para Buteler "si el BCRA hubiese salido a colocar antes hubiesen pagado mayor tasa y tendrían un resultado financiero negativo". "Acá la pregunta es que quieren hacer con el tipo de cambio, no veo nervioso al Gobierno con este tipo de cambio, hay que recordar que ellos no querían comprar si perforaba el piso", recordó y advirtió "dos días de suba del 3% es para empezar a preocuparse un poquito".En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 710 millones para noviembre con una suba de 2,89%, a $ 38,15, y diciembre subió 2,54% a $ 39,54. El call money se operó en 60% y los "swaps cambiarios" estuvieron a la orden del día con 140 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos y/o dólares para liquidar el próximo lunes y martes venideros.Por último, las reservas del BCRA cayeron el viernes u$s 100 millones y cerraron en u$s 51.731 millones. Fuente: (ElCronista - Ámbito).-