Tras anuncio de 11 despidos, empresa textil volvió trabajar con normalidad

Tras conocerse que siete trabajadores recibieron el telegrama de despidos el viernes de la semana pasada, y otros cuatro se sumaron el lunes último, la preocupación reina entre los 60 operarios que aún conservan sus puestos de trabajo.



El martes a la tarde, se llevó a cabo una asamblea en la puerta de la empresa, para definir futuras acciones de protestas en caso de que los despidos continuaran. A ese encuentro asistió el secretario general de la CGT Gualeguaychú Claudio De los Santos, y el secretario gremial del Sindicato Textil Marcelo Martínez.



"Luego de realizarse la asamblea frente a la planta con los representantes gremiales del Sindicato Textil se acordó defender a los compañeros que siguen trabajando bajo el compromiso de la empresa que no habrá más despidos". Los propios trabajadores decidieron que no iban a ser paro por temor a la quita de premios y la posibilidad de que haya más despidos, en ese contexto decidieron no tomar ninguna medida por ahora, mientras seguimos con los pasos legales", explicó a El Argentino el delegado gremial Gastón Silva.



"La planta nunca dejó de producir, más allá que ellos digan que hay una crisis, pero nunca pararon de invertir y de producir. Si debemos reconocer que la producción bajó un 50 por ciento, desde el 2016. Para los compañeros que están trabajando en la fábrica, no es nada fácil para ellos a sabiendas que los despidos pueden continuar", remarcó.