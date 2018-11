"La papa por las nubes": Ingeniero agrónomo explicó cómo se fija su precio

"Por las nubes". El precio de la papa, uno de los alimentos básicos y preferidos en la mesas de los hogares, aumentó considerablemente en los últimos días. No obstante, algunos verduleros optan por no aumentar el precio al consumidor para mantener los clientes.Una bolsa de papas que estaba entre 180 y 200 pesos, pasó costar entre 450 y 500 pesos, lo que derivó en que un kilo de papas en Paraná, ¡llegue a costar casi... 45 pesos.el programa que se emite por, donde else preguntó:"."En pocos días, aumentó muchísimo, cuando hubo en la zona de producción de Tucumán, gran cantidad de lluvias.", explicó al respecto.", apuntó.Además, dijo "hay una competencia,".", aseveró.Mencionó que las condiciones climáticas de Tucumán han sido muy dificultosas, hubo lluvias y por mucho tiempo. La producción, aún cosechada, no podía salir, por esto hubo una demora entre la cosecha y la salida a los mercados. Esa dificultad en el abastecimiento del mercado hizo que aumente de un día para el otro, a un precio bastante elevado, comparado con el que estaba normalmente. En el Mercado El Charrúa más de 450 pesos, no valió la bolsa de papa".No obstante resaltó:El precio de las hortalizas se fija de acuerdo a la oferta y la demanda; en algunos casos el aumento no es por inflación", destacó.¿Qué es lo que se produce en nuestra zona?: "Se producen más las hortalizas de hoja, en estos momentos están saliendo tomates de un invernadero del Acceso Norte", añadió Luján.