"La papa por las nubes": el precio se incrementó "un 200 por ciento"

"Por las nubes". El precio de la papa, uno de los alimentos básicos y preferidos en la mesas de los hogares, aumentó considerablemente en los últimos días. No obstante, algunos verduleros optan por no aumentar el precio al consumidor para mantener los clientes.Desde una verdulería ubicada en el centro de la capital entrerriana, Facundo Torra, contó que la suba obedeció "a muchas lluvias en la provincia de Tucumán donde está la mayor cantidad y producción del país en este momento.", indicó.Pero ahora "con la situación normalizada,". En tal sentido, explicó que la papa que llegue para la comercialización, "no será de buena calidad, vendrá bastante fea, con manchas pero por toda la lluvia que ha caído".Sobre el precio que se podrá conseguir, mencionó que "una papa blanca puede llegar a estar unos 30 pesos el kilo y la negra, puede haber una oferta de 2 kilos por 30 o 40 pesos".A pesar del precio, Torra afirmó queporque es lo principal de la dieta de todas las personas, es una de las cosas que más se venden, junto con el tomate, la lechuga y alguna verdura de hoja, haga frío o color la papa siempre se compra".