Caída del consumo: otra advertencia económica

El esfuerzo por atraer clientes a través de nuevos planes o promociones no está alcanzando para repuntar las ventas y una muestra de ello fue el día de la madre caracterizado como el peor de los últimos años por el sector comercial.La alta inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, explican en parte este fenómeno, aunque también son un factor a tener en cuenta las excesivas tasas de financiamiento en las tarjetas de crédito que cobran los bancos, en un contexto en el que resulta más rentable la actividad financiera que la productiva.De hecho, una noticia que sobresalió el fin de semana a nivel local, fue la relacionada al valor de un alimento que históricamente formó parte de la mesa de los argentinos: la papa.Una bolsa de papas que estaba entre 180 y 200 pesos, pasó costar entre 450 y 500 pesos, lo que derivó en que un kilo de papas en Paraná, ¡llegue a costar casi... 45 pesos!, manifestó que "La papa estaba a 15 pesos y llegue a venderla a 35 pesos"."Cuando hubo un pico de dólar un día jueves y cerró el molino del parque industrial, al otro día nosotros compramos el pan a 30 pesos y lo recibimos a 60 pesos. Los que tenían un poco de harina la aumentaron", resaltó.En ese sentido, manifestó que "cuando se retrasa la maduración del tomate es por los grandes fríos que hubo.".".Consideró que "Desde abril de 2016, cuando aumentaron los servicios, esto ocurrió. La luz es determinante, los costos fijos son importantes, tenemos mucha competencia desleal porque luchamos contra las grandes cadenas y los puestos de la calle. Por primera vez concejales nos han convocado para hacer una nueva ordenanza sobre el tema comercial y nos incluye a todos".", finalizó.En pocos días, aumentó muchísimo, cuando hubo en la zona de producción de Tucumán, gran cantidad de lluvias.".", apuntó.Además, dijo "hay una competencia,".", aseveró.Mencionó que las condiciones climáticas de Tucumán han sido muy dificultosas, hubo lluvias y por mucho tiempo. La producción, aún cosechada, no podía salir, por esto hubo una demora entre la cosecha y la salida a los mercados. Esa dificultad en el abastecimiento del mercado hizo que aumente de un día para el otro, a un precio bastante elevado, comparado con el que estaba normalmente. En el Mercado El Charrúa más de 450 pesos, no valió la bolsa de papa".No obstante resaltó:En el caso de otras verduras, aseveró: "Lo mismo que está ocurriendo ahora con la papa, ya ocurrió con el tomate, con un bache que hubo en la producción".El precio de las hortalizas se fija de acuerdo a la oferta y la demanda; en algunos casos el aumento no es por inflación", destacó.¿Qué es lo que se produce en nuestra zona?: "Se producen más las hortalizas de hoja, en estos momentos están saliendo tomates de un invernadero del Acceso Norte", añadió Luján., expresó que "buscar descuentos debería ser siempre una forma de ahorrar. Hay que buscar las ofertas. Sabemos que lo estamos charlando al tema, en un contexto complicado".opinó, respecto de la papa, que es un elemento básico, que no se reemplaza así como así, funciona con los chicos, resuelve gran cantidad de almuerzos".apuntó que en varias verdulerías le comentaron que "la papa que vino, ha llegado con muchos brotes"., indicó que "durante el año subió la lechuga, el tomate y otras verduras, todas vinculadas al clima, como ahora ocurre con la papa. Noto que el precio de la carne se mantiene más o menos estable en todos los cortes. No ocurre esto con las golosinas, que no son alimentos indispensables"., dijo que "la papa es muy difícil de reemplazar, sobre todo porque siempre hay mucha oferta y las familias numerosas acuden a comprar. El gran error de este plan económico es que la macroeconomía no funciona bien. Hay estanflación"., señaló que "cuando se llega a la situación en la que está la papa es porque se quedó afuera de un montón de canastas alimentarias. Una familia de bajos ingresos en los últimos meses tuvo variación de un 208% en la harina, el pan francés 131%, el arroz un 54% y así sucesivamente. Son alimentos básicos y no hay aumentos de sueldos. La gente empieza a reemplazar: bajó el consumo de lácteos, carnes, verduras".