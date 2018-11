"La venta de autos está pasando el peor momento del año, y puede durar"

El titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Hernán Vázquez, sostuvo que "la venta de autos está pasando el peor momento del año", tras conocerse las cifras que muestran que la actividad sufrió en octubre un derrumbe un 38,5% respecto al mismo mes del año pasado.

Según comentó el CEO del Grupo Volkswagen Argentina, "todavía no hay cifras oficiales de octubre, pero el segmento de autoahorro se derrumbó alrededor de un 60% respecto a 2017".



"Cortamos de forma dramática la importación, y lamentablemente estamos viendo suspensiones en algunas fábricas, porque tenían un stock para un mercado de un millón de vehículos y a este ritmo llegaremos a 600.000, uno de los más bajos de los últimos años", describió en diálogo con radio Continental.



Hernán Vázquez (centro), fue elegido titular de ADEFA a mediados de octubre.



Vázquez dijo que la situación es "preocupante", porque "la gente no tiene capacidad de consumo y menos en bienes duraderos".



Por último, aclaró que el pedido al Gobierno de un bono compensatorio "no fue una exigencia, fue una idea, pero puede existir otra metodología".



"Durante julio nos dieron la noticia que bajaban los reembolsos a las exportaciones, luego se anunciaron las retenciones, que al dólar actual representan unos u$s 500 millones en los próximos dos años. Pedimos que nos reconozcan parte de eso y lo están analizando, esperamos seguir dialogando durante las próximas semanas", concluyó.



Ámbito.com.