El Ventilador: Algunas opiniones sobre las disposiciones a los bienes personales

El tema fue tratado en la edición de este jueves de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Monotributo, IVA, Ganancias, inmobiliario o Bienes Personales: cuando se los nombra no hay uno al que no se preste atención, casi siempre temiendo que una nueva disposición afecte nuestra economía doméstica.¿Se vienen nuevas modificaciones? Bajo el gran paraguas de reducir el déficit fiscal, y habiendo eliminado el fondo de la soja que repartía las retenciones a la exportación de este grano entre las provincias y municipios, el Gobierno vuelve a plantear cambios en este tributo y según se especuló, podrían verse afectadas las viviendas familiares.-"¿El país saldrá adelante?".-"¿Cómo hace el productor agropecuario con sequía?".- "Soy jubilada y aporté 35 años ¿por qué pago impuesto a la ganancia?".-"Fortuna ganan los bancos. Habría que poner un impuesto extraordinario para los bancos".-"Tenemos un alto gasto en Entre Ríos a nivel de la provincia. Primero en la Municipalidad hay gente sin hacer nada, en Casa de Gobierno, hospital, Caja de Jubilaciones y etcétera también. Es un costo mensual alto en carga de empleados".-"El mejor impuesto y más progresivo es ganancias. ¿Y los jueces? El campo paga fortuna".-"Soy empleado público, pago impuesto a las ganancias y no debería ser así, deberían pagar los empresarios, no los empleados".