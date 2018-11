Bienes personales: las disposiciones ¿afectarán nuestra economía doméstica?

"Somos uno de los países con mayor presión tributaria del mundo. Detrás de los números hay gente que sufre"

Desde hace años se insiste en la necesidad de modificar el esquema impositivo en nuestro país. Introducir cambios que apunten a fortalecer la equidad y promuevan el crecimiento y la inversión.Hoy, en medio del debate que atraviesa a las provincias y la Nación en torno a la ley de presupuesto 2019 - se analizan cambios en el impuesto sobre los Bienes Personales, el tributo que grava los bienes que los argentinos tenemos dentro y fuera del país, ya sea inmuebles, vehículos, muebles del hogar o residencias transitorias, dinero, títulos o acciones, derechos de propiedad y créditos.Con los cambios producidos hace dos años a raíz del blanqueo fiscal que impulsó la gestión de Mauricio Macri, la obligación de tributar era para quienes tuvieran bienes por encima de los 800.000 pesos para 2016, 950.000 para 2017, y $ 1.050.000 para 2018.¿Se vienen nuevas modificaciones? Bajo el gran paraguas de reducir el déficit fiscal, y habiendo eliminado el fondo de la soja que repartía las retenciones a la exportación de este grano entre las provincias y municipios, el Gobierno vuelve a plantear cambios en este tributo y según se especuló, podrían verse afectadas las viviendas familiares.Mientras tanto, y después de una fuerte embestida principalmente desde los medios, el campo ganó la batalla y quedó exceptuado de pagar este impuesto que iba a empezar a gravar también los inmuebles rurales., dijo que "Hay que ver qué recursos se sacrifican si se plantea la exención de la vivienda única hasta 18 millones de pesos.".En ese sentido, explicó que ""."Lo que sucede específicamente con, según indica la Constitución. Por ese motivo se dio por nueve años y en el año 2000 se lo prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2019", señaló.Respecto al campo, indicó queAsimismo y sobre el proyecto de levantar el piso mínimo de eximición de bienes personales respecto a las viviendas, manifestó que ""."Las alícuotas de las tasas municipales y los impuestos provinciales, como por ejemplo Ingresos Brutos, son las más altas en toda la escala.", explicó.Y dijo: "a lo largo de la historia se fueron poniendo parches.".", propuso.Y agregó: "".definió al impuesto a los bienes personales asegurando que grava a todo el patrimonio de las personas. Se creó en 1991 y la teoría decía que era un impuesto de emergencia que se iba a aplicar sobre nueve períodos solamente"., se iba a discutir si se iba a mantener o no. En el medio, pasaron otras cosas", recordó el contador.¿Qué sucede si el productor tiene una sociedad. Se lo exceptúa del impuesto pago o no? "Los campos están considerados unidades de explotación, es como si uno tuviera una empresa. La naturaleza del impuesto es gravar aquel capital de carácter personal que excede lo que la sociedad entendería como un patrimonio personal medio", respondió."La problemática de cómo tributamos tiene que ver con cuestiones culturales y políticas muy fuertes. En nuestra pirámide tributaria tributamos en la municipalidad, en la provincia y en la Nación.", puso relevancia Gamarci.Entendió asimismo que "el sistema tributario en general, lamentablemente no está organizado, no está bien planificado ni bien implementado. Se dan anomalías tan grandes y tan dispares que termina siendo totalmente inequitativo. Para poner un ejemplo dentro de bienes personales, una persona que tuviese en su patrimonio cuatro departamentos pero que adquirió hace años, los adquirió uno a uno, quizá su valor fiscal llegue a 1.500.000 de peso. Y Una persona que compra un departamento con un crédito hipotecario, cuyo monto tiene que estar totalmente declarado, este paga y el otro no".En otro orden, aseveró:, con el agravante de que ellos pueden tomar esos título como encaje, es decir cumplir con el efectivo que ellos deben tener obligatoriamente para responder".Ha empeorado significativamente. Todo el arco político en Argentina debería consensuar un sistema tributario inteligente, progresivo, que tienda a la equidad y que unifique un criterio para los diez o quince años, para definir cuál va a ser la base de recaudación de la nación, de las provincias, y los municipios y que permita un horizonte temporal. Estamos discutiendo esto ahora, y en 2015, se sancionaba una ley que planificaba y proyectaba todo lo contrario", aseguró.Opinó asimismo que "este tipo de discusiones que se llevan adelante en el Congreso y negociaciones que entremezclan intereses políticos, sectoriales, provinciales, se meten directamente en una legislación tan sensible, como es en un impuesto, y termina saliendo una cosa totalmente amorfa. Tenemos un sistema tributario tan extraño"."Seguimos en esta idea de mejorar el sistema tributario. Esto está directamente relacionado con el nivel de gastos, porque esta discusión surge a partir de la necesidad de reducir el déficit fiscal. El Estado nacional arremetió con recortes fuertes", manifestó el contador.También aseguró que: tenemos un ambienta recesivo con una inflación grande y esto es un cóctel explosivo. Si las proyecciones indican que la economía se va a contraer, lo que significa estancamiento de los salarios, desempleo y sabemos que va a haber inflación, estamos en un contexto muy complicado"., opinó: "Como argentinos nos quejamos bastante de los impuestos que pagamos, pero es importante que conozcamos el momento en que se está decidiendo esto".señaló que "en Argentina también se ha sabido aprender a generar la garantía de derechos, de distintos tipos. Esto es tradición respecto de otros países latinoamericanos".aportó: "En otros países en los que se recauda tanto, las instituciones funcionan. Yo pago impuestos, y puedo mandar a mi hija a una escuela privada, puedo pagar la obra social. En otros países como Italia u Holanda, todo el resto lo puedo hacer de manera gratis, porque ya pagué mis impuestos. Todo anda, acá no"., indicó que "debe haber otra salida que no sea cobrar más impuestos. Debe haber otra forma de que la economía funcione que no sea a costa de cobrar más impuestos, sacarle al que menos tiene. Siempre nos quedamos en esa ecuación"., señaló que "hace menos de un año escuchábamos estos debates con un paquete de leyes para bajar impuestos y se les pedía eso a las provincias. Ahora bajamos a la realidad, pagamos más impuestos y hay una presión tributaria grandísima. Hay muchas empresas con problemas para pagar impuestos. Hay moratorias abiertas a nivel municipal y la AFIP prorrogó la moratoria hasta fin de año. A las empresas les está costando pagar los impuestos, están financiando la falta de ventas, los problemas estructurales con los impuestos"., manifestó que "tenemos un 25% de tasas de impuestos sobre PBI. En Europa y los países nórdicos es de 45%. La idea debería ser recaudar menos para que tengamos mejores servicios, como en los países del primer mundo. Los países de mayor desarrollo humano tienen mayor recaudación que en Argentina. El que tiene un campo está produciendo un bien que se vende en dólares, con cotización internacional"., dijo que "la provincia no tiene la capacidad de decir que el metro de terreno sale tal dinero. El que lo va a decir con la creación de un organismo va a ser Mauricio Macri".