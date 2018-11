APAMA manifestó que "nunca hubo semejantes retenciones"

El presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), Alejandro Pannunzio, remarcó que "la apertura al mercado chino es una gran noticia para la Argentina, y especialmente una gran noticia para Concordia porque nos da la posibilidad de entrar un mercado por el que estuvimos luchando para entrar hace muchos años".



Luego de dicha consideración, el productor señaló que "ahora tenemos que observar a nuestros competidores, que es la fruta de Perú y Chile, y qué potencialidades tenemos".



En este sentido, Pannunzio describió que "como fortaleza, el agua que tiene la zona de Concordia y la provincia de Entre Ríos, con sus cinco Acuíferos libres, confinados y semiconfinados, más el agua de sus ríos, es única en el mundo. O sea que para producir arándanos tenemos una calidad de agua inigualable e incomparable con el resto del mundo". Además, "los suelos arenosos son ideales para producir arándanos, las condiciones del invierno con cierta cantidad de horas de frio, les da un sabor que hace que la fruta tenga una calidad superlativa", remarcó.



Las consideraciones del presidente de APAMA cambiaron a la hora de enumerar las desventajas para poder competir. "Argentina tiene que pagar para entrar en el mercado de China un 30% de arancel y como si fuera poco un 12% de retenciones, entonces tenemos un 42% de menos respecto de los que vende otro", explico Pannunzio. Por este motivo, contó que el objetivo "ahora es que hay que trabajar para bajar ese arancel" de retenciones.



El productor consideró que "las retenciones son un error tremendo, nunca hubo retenciones de semejante magnitud para la florticultura. Es una medida tremendamente equivocada con fines meditativas que lo que van a provocar es que la última cantidad de fruta no se pueda cosechar cómo ya ha pasado con otros cultivos".



Al respecto, Pannunzio señaló que "la Argentina sale a poner impuestos para salir de una emergencia y termina generando más problemas, porque lo que necesita la gente es trabajo y si nosotros lo que hacemos es gravar las exportaciones - que necesitan competitividad- con impuestos y nos queda la fruta en la planta, en definitiva lo que tenemos son menos divisas de exportación y menos puestos de trabajo".



Para el representante de los arandaneros, "lo primero que habría que hacer sería que a las economías regionales se les debería sacar esas retenciones". Por otro lado, explicó que "se ha dividido esta norma (retenciones) en lo que son productos primarios- que aportan $4 por dólar- y $3 a los que tienen cierta elaboración", indicando que "a nosotros nos metieron en productos primarios cuando tenemos empaque, cámara de frio, cámara de tratamiento cuarentenario, personal de empaque, personal de fumigación de la fruta, tenemos un proceso de elaboración enorme". O sea que se vislumbra "un desconocimiento total de los que es la actividad", remató.



Consultado acerca de lo que se cobraba con anterioridad en concepto de retenciones, Pannunzio remarcó que "antes que nada, los temas hay que tratarlos desde el punto de vista profesional y por más que todos tengamos una preferencia política y no quiero hacer un punto entre un gobierno u otro, pero siendo objetivos, antes las retenciones eran del 5% y ahora del 12%". Además, "antes los reintegros de la exportación eran del 6% y ahora han bajado a 3,25%. Los números hablan por sí mismos, sin hacer ningún juicio de valor", destacó.



Por último, Pannunzio señaló que "acá de lo que se debería tratar es de generar puestos de trabajo y traer divisas de exportación al país, que es lo que trae riqueza", pero "si no lo hacemos, es porque la medida es equivocada". Las calificadas Con esta apertura del mercado, el presidente de APAMA confirmó que "de Concordia fueron habilitadas, y lo digo con gran orgullo, cuatro empresas para exportar a China, dos de Colonia Ayuí, una de Calabacillas y una de La Criolla".



En este sentido, comentó que "el fin de semana pasado estuvimos trabajando en cosecha de arándanos con más de 6000 personas, eso se vuelca a la ciudad de Concordia de una manera notable y la industria del arándano está generando más puestos de trabajos que cada vez son más calificados".