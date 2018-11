Advierten que peligran 7.000 puestos de trabajo en sector de maquinaria agrícola

Unos 7.000 puestos de trabajo peligran en el sector de maquinaria agrícola, y entre 22% y 25% de las empresas del sector, unas 150 compañías, prevé reducir jornadas, suspender operarios o iniciar un procedimiento preventivo de crisis.



Así lo sostiene una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), que le puso cifras a la magnitud de la crisis que atraviesa el sector.



Entre 22% y 25% de las compañías relevadas prevé decidir en el corto plazo reducciones de jornada, suspensión de personal o iniciar un procedimiento preventivo de crisis, entre otras alternativas para sobrellevar la situación.



Sobre un universo total de alrededor de 700 empresas vinculadas al rubro a nivel nacional, esos porcentajes supondrían más de 150 compañías en dificultades y, según la entidad, el sector puede perder en los próximos meses 7.000 puestos de trabajo.



CAFMA difundió los resultados de la última Encuesta Nacional de Coyuntura de la Maquinaria Agrícola, estudio realizado con el objetivo de contar con un mapa actualizado de la situación de la industria.



"La encuesta transparenta la fuerte retracción de ventas de productos que vive el sector fabricante de maquinaria agrícola debido a la falta de financiamiento a tasas lógicas", indicó Raúl Crucianelli, presidente de CAFMA.



Indicó que "todo esto ha producido una fuerte baja en la fabricación e importantes niveles de stocks, lo cual comenzó a tener influencia negativa en el empleo".



Respecto de posibles soluciones, Crucianelli manifestó que "se está en contacto con el Gobierno Nacional para analizar distintas propuestas que permitan al sector encontrar salidas a esta situación crítica, pero a la fecha no han surgido resultados viables".



De las 127 empresas que respondieron la encuesta, el 67% estimó que las ventas de 2018, medidas en unidades, bajarán entre 20% y 60% respecto a 2017.



La principal causa de la caída de las ventas es la falta de financiamiento, según lo indicó el 65,5% de las firmas relevadas.



En todo el mercado de la maquinaria agrícola, la facturación (medida en dólares) de 2018 tendrá una reducción de 22% respecto a 2017, con ventas por U$S 833 millones, contra U$S 1.069 millones facturados el año anterior.



Ambas cifras incluyen las ventas realizadas por firmas multinacionales, que actualmente representan más de 60% de la facturación total,.



Los 7 mil puestos de trabajo que puede perder el sector, considerando ingresos de $ 30.000 brutos mensuales, equivalen a $210 millones al mes que no ingresan a la economía.



Vassalli, en concurso de acreedores



La fábrica de cosechadoras Vassalli logró ingresar en un concurso de acreedores. La intención de la conducción de la compañía es, según se informó, favorecer el ingreso de nuevos inversores que garanticen su funcionamiento, ya que su continuidad está seriamente amenazada tanto por factores financieros como institucionales.



En el primero de estos planos, la empresa tiene un pasivo estimado en $280 millones con el Banco Nación, que si bien refinanciado implica una pesada carga por la fuerte suba de tasas que se vino registrando en los últimos meses. Además suma cheques rechazados por sumas millonarias y otro pasivo adicional por contribuciones patronales.



En lo que hace a su vida institucional, tras el retorno de la heredera familiar Mariana Vassalli, la Justicia designó un interventor para definir el nuevo directorio de la empresa luego del desplazamiento de Néstor Girolami.



El interventor designado fue quien se venía desempeñando como CEO de la empresa, Luis Cagliari, un exdirectivo de Renault.



Vassalli es parte de la compleja situación que afecta a todo el sector de maquinaria agrícola. El regreso de las retenciones a las exportaciones junto con las altas tasas de interés conjugan un cóctel explosivo para este sector de la economía que ya venía golpeado por la sequía.