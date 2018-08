Por el efecto del dólar, ya aumentó el precio del pan

Economía El dólar baja tras el anuncio del Banco Central que subastará 675 millones

La incertidumbre domina el mercado cambiario. El dólar comenzó a operar esta mañana en bancos y casas de cambio a un promedio de 37,61 pesos para la compra y 39,77 pesos para la venta, sin variaciones con relación al cierre de ayer, cuando la divisa trepó casi 16% en un solo día.En una economía dolarizada, lo más esperable es que al ir a la despensa o al supermercado, el precio de los alimentos y de otros productos, tome vuelo."El kilo de pan que ayer estaba a 45 pesos, hoy se comercializa a 50 pesos el común y a 60 pesos los otros tipos", confirmó a, el vicepresidente del Centro de Panaderos de Paraná, Silvio Jacob., sostuvo.Jacob es dueño de una panadería ubicada sobre avenida Laurencena de esa ciudad. Y de acuerdo a lo que explicó, "de un día para el otro, la bolsa de harina de 50 kilos,"."Hace tres meses, pagamos la bolsa de harina de 50 kilos a 300 pesos y hasta antes de ayer se llegó a pagar 650 pesos. Pero un vendedor, hoy, me pasó el precio de la bolsa de harina a 750 pesos", detalló., resumió Jacob."Ayer nos avisaron que no había venta de harina, que se suspendían las ventas por algunos días y que no sabían hasta cuándo", comentó al respecto. Es que según resumió el comerciante, el vendedor de un molino harinero le anunció que desde la firma iban a esperar a que el tema se solucionara "porque el dólar había empezado a bajar"."Esperamos novedades de los molineros harineros", sintetizó.En la oportunidad, el vicepresidente del Centro de Panaderos de Paraná reveló que,"El problema es que la gente compra por 20 o 30 pesos. Esa es la plata que destina para el pan de ese día", apuntó.Jacob sostuvo que al comercio, ingresa, "la misma cantidad de dinero, lo que no significa que sea la misma cantidad de mercadería" la que se venda.