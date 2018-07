Frenan la circulación de camiones que trasladan madera en el ingreso a Concordia

Madereros permanecen apostados a la vera de la Autovía Gral. Artigas (ex ruta 14), en el ingreso a Concordia, para visibilizar su reclamo por la situación económica que atraviesa el sector. Con el apoyo de personal de Gendarmería, entregan volantes a choferes de camiones que trasladan madera, o sus derivados, y los invitan a parar."Hasta el momento no se paró ningún camión, sino que los invitamos a detenerse y se les entrega un volante", confirmó a, un de los trabajadores en el lugar de la protesta."La ruta no se va a cortar, la circulación de camiones está liberada y", explicó el empleado de un aserradero de Concordia."Por directiva, tenemos que brindar la seguridad para que los automovilistas puedan transitar libremente por la Autovía Nacional 14 y que no haya ninguna restricción; colaboramos para que no haya ningún accidente", explicó un funcionario de Gendarmería apostado en el lugar de la protesta.La industria maderera es uno de los sectores de la economía entrerriana que atraviesa por una situación crítica: caída de producción, baja demanda en el mercado interno, imposibilidad para financiarse y la extensión en la cadena de pagos, se suma a la presión impositiva y los altos costos energéticos.Representantes de distintos aserraderos de Concordia, se movilizaron ayer en una caravana de compuesta por unas 70 camionetas y seis camiones, desde la Autovía 14 hasta el centro cívico de la ciudad para manifestarse frente al municipio.