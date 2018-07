Madereros de Concordia cortarán Ruta 14: Exigen respuestas del gobierno nacional

Representantes de distintos aserraderos de Concordia, se movilizaron en una caravana de compuesta por unas 70 camionetas y seis camiones, desde la Autovía 14 hasta el centro cívico de la ciudad para manifestarse frente al municipio, por la crítica situación económica que atraviesa el sector."La situación no da para más. Cerraron 70 aserraderos, otros trabajan de forma alternada", argumentó ante, el presidente la Asociación Madereros de Concordia, Guillermo Brellis.Pero los madereros exigen que, "el gobierno nacional preste atención al problema". Es que según entienden, "las decisiones macroeconómicas que se toman a nivel nacional, repercuten en la competitividad de los sectores de las economías regionales".Solicitaron al gobierno nacional por intermedio del presidente de la CTM, Roberto Niez, se les otorguen dos años de gracia para hacer frente a los vencimientos fiscales."La falta de ventas nos atrasa el pago de los impuestos y nos está costando pagar los sueldos", reveló Brellis.Luego de la movilización, los madereros adelantaron que, "si no tenemos una comunicación del gobierno nacional, a partir de mañana se corta la Ruta 14 por tiempo indeterminado"."En principio, no pasarán los camiones con tablas provenientes del norte. No queremos tener problemas con los choferes, pero les pedimos que no pasen", anunciaron.