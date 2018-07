Tensiones comerciales y acuerdo con el FMI dominan la cumbre del G20

Economía El FMI no se reunirá con gremios durante el fin de semana

Nicolás Dujovne y Luis Caputo comandaron la primera jornada de la tercera reunión de Ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, que este año preside Argentina. El día empezó temprano, con la conferencia de prensa del ministro de Hacienda argentino y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Aunque la cita no tenía que ver con el G20, que se haya realizado en al sede del foro -el Centro de Exposiciones y Convenciones- marca que el objetivo principal del Gobierno para estos dos días es legitimar el acuerdo con el FMI.Así, Lagarde se mostró optimista con el plan del gobierno de Mauricio Macri. "La economía va a mejorar a comienzos de 2019 y la inflación va a bajar", aseguró. Además, afirmó que no tiene dudas de que el país cumplirá sus metas fiscales y prometió "toda la ayuda necesaria".Dujovne y Caputo tuvieron cada uno una serie de reuniones bilaterales y en todas el mensaje que se transmitió a la prensa es que los interlocutores respaldaron el acuerdo con el Fondo.El ministro de Hacienda conversó con sus pares de Italia y España, Giovanni Tria y Nadie Calviño; y el presidente del Banco Central Argentino se reunió con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los EEUU; Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra; y Ilan Goldfajn, presidente del Banco Central de Brasil.En relación con el futuro del trabajo, los participantes ultimaron detalles de un listado de políticas públicas explícitas para aprovechar los beneficios y hacer frente a los desafíos de la transición tecnológica, bajo cuatro objetivos generales: aprovechar los beneficios de la tecnología para el crecimiento y la productividad, asistir a las personas durante la transición, asegurar sistemas fiscales sostenibles y apuntalar las estadísticas para las decisiones de políticas públicas.Y sobre infraestructura, debatieron fórmulas para transformar esa inversión en un activo atractivo para el sector privado, con el objetivo de reducir un déficit mundial (unos USD 5,5 billones entre este año y 2035).En general, hay optimismo sobre cómo marcha el consenso para un documento común, que debería conocerse mañana domingo a las 16. No hubo sobresaltos en esta primera jornada y eso es promisorio para la presidencia argentina que tiene la difícil tarea de mediar entre potencias en pie de guerra comercial.Las sesiones de trabajo continuarán este domingo con cuatro sesiones de trabajo hasta las 3.30 pm. Los temas a abordar serán la tecnología en el sector financiero, el sistema impositivo y la inclusión financiera.Al finalizar las discusiones, el presidente Mauricio Macri visitará a los delegados y pronunciará unas palabras a modo de cierre. A su término, Dujovne, y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, darán una conferencia de prensa para informar sobre los principales avances del encuentro. También brindarán declaraciones a la prensa las delegaciones de Estados Unidos y Francia.Esta vez, y cumpliendo con la promesa que hicieron en marzo, durante la primera Ministerial, habrá un comunicado oficial.