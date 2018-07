Lagarde estimó que la economía mejorará: "hay que alcanzar la meta de inflación"

"La economía va a estar mejorando a inicios de 2019 y 2020, y la inflación va a bajar", prometió la titular del Fondo, al tiempo que remarcó que para esto es necesario "cumplir" con los pasos programados en el acuerdo de préstamo stand by.



En esta marco, Lagarde consideró que pese a que el acuerdo entre el organismo que preside y el Gobierno "solo tiene un mes", ya hubo "un progreso en término de políticas monetarias". "Las medidas que tomó el BCRA han restablecido una situación mejor, con menos volatilidad y más transparencia", remarcó.



"Fue una reunión muy productiva la de ayer con Dujovne, Macri y Caputo. Tuvimos excelentes diálogos sobre todo tipo de temas pero sobre todo de la Argentina. La oportunidad de estas reuniones fueron de importancia para escuchar de primera mano cómo perciben la economía actual", sostuvo la directora del FMI en la conferencia que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones.



Detalló que "hablamos sobre las metas fiscales, pero también sobre el crecimiento, el desarrollo energético, turismo y creaciones de nuevos trabajos. No solo las medidas de corto plazo que están siendo implementadas, sino del futuro y desarrollo".



"Han demostrado un enorme progreso en corto tiempo", elogió Lagarde: "El programa que tenemos juntos solo tiene un mes pero ya ha habido progreso en termino de políticas monetarias, las medidas que tomo el BCRA han restablecido una situación de volatilidad".



"No tengo dudas de que las metas fiscales serán alcanzadas", agregó.



Lagarde afirmó que el organismo y el Gobierno están "muy preocupados por la protección social, por eso existe un mínimo nivel de recursos fiscales que tienen que ser destinados a un piso social. El programa prevé que se puede aumentar el gasto social. estamos mirando todos estos aspectos".



La tercera reunión de los principales líderes de la economía mundial se iniciará en medio de la "guerra comercial" desatada entre los principales países del mundo, con Estados Unidos y China a la cabeza.



El encuentro, en el que la Argentina ejerce la Presidencia, contará con la participación de 23 ministros de Finanzas y 14 presidentes de Bancos Centrales, quienes analizarán temas como el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la situación de la economía mundial.



Además de Lagarde, participarán del cónclave internacional el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim; y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Angel Gurría.



También asistirán el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; el ministro de Finanzas de China, Liu Kun; el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin; y el canciller de la Hacienda del Reino Unido, Philip Hammond; entre otros líderes mundiales.



Dujovne, en el marco de la cumbre, mantendrá encuentros bilaterales con sus pares de Chile, Felipe Larraín; y de Francia, Bruno Le Maire; y Mnuchin.



Las reuniones comenzarán con una discusión sobre los riesgos y oportunidades de la economía global, seguida de sendas sesiones sobre el futuro del trabajo y la infraestructura para el desarrollo, prioridades definidas por la Presidencia argentina para el G20 2018.