El trabajo "en negro" crece a mayor ritmo que el registrado, según el Indec

Los datos del INDEC difundidos ayer dieron un panorama negativo. Y es que de acuerdo al informe sobre el primer trimestre de 2018, arrojó un mayor incremento del trabajo "en negro" que el de los asalariados formales.

Según un análisis que realizó el matutino Clarín, los datos del organismo detallan se generaron 532.000 puestos de trabajo, de los cuales solo 121.000 fueron en blanco. El resto fueron no registrados o "en negro" (253.000) y cuentapropistas (158.000). Es decir, 8 de cada 10 nuevos puestos no están registrados.



Asimismo, el informe oficial señala que en el primer trimestre del año los puestos de trabajo de los no asalariados creció 3,3% frente al 2,5% que lo hicieron los asalariados. Y los no registrados 5,8% contra 1,1% en blanco.

Estos datos se conocen en la misma semana que la AFIP advirtió a más de 120.000 empleadores de diversos rubros sobre la regularización de la situación de sus trabajadores. Ese listado incluye comercios como restaurantes, lavaderos, el agro y también las empleadas domésticas, entre otros.