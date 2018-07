Contra el HLB: Senasa destruyó más de 4 mil plantas cítricas

Con el fin de preservar la citricultura contra el Huanglongbing (HLB) y otras plagas vegetales, Senasa destruyó unas 4.200 plantas cítricas producidas y mantenidas a cielo abierto en un vivero de Villa del Rosario.



La medida se adoptó en el marco del Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación Vegetal debido a que se incumplía con la legislación fitosanitaria vigente.



Tras la intervención, el dueño del vivero destruyó las plantas de forma voluntaria. Desde el Senasa explicaron que el HBL es la plaga más destructiva de los cítricos a nivel mundial, que hasta el momento no tiene cura. Por lo tanto, resulta de suma importancia evitar la introducción de la plaga cumpliendo con la normativa vigente que establece: no ingresar material al país sin autorización; adquirir plantas certificadas oficialmente; no trasladar material de propagación cítricos y frutas frescas sin previa autorización.



Los viveros cítricos deben estar inscriptos en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y Multiplicación Vegetal, y producir y manipular material certificado como medida adicional para demostrar el origen y la sanidad del mismo.