Economía El dólar bajó el día que se comenzó a usar la plata del FMI para frenarlo

Las Reservas Internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizaron el jueves en US$ 48.475 millones, aumentando US$ 374 millones respecto al día hábil anterior.La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 26 millones.Por último, se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 74 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.