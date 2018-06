El dólar bajó el día que se comenzó a usar la plata del FMI para frenarlo

Declaraciones de Dujovne

Economía Dujovne admitió que la inflación de este año podría superar el 27 por ciento

El dólar bajó hoy 33 centavos, a $28,13 para la venta, en la primera jornada en que se comenzaron a utilizar parte de los fondos prestados por el FMI en el marco de un acuerdo "stand by".En el inicio de la licitación de los primeros u$s 100 millones provenientes del préstamo del Fondo para controlar la demanda de divisas, la divisa estadounidense siguió cayendo.Las licitaciones diarias serán a partir de las 13.00 durante cinco minutos, con posturas de compra de 1 millón de dólares como mínimo, informó el BCRA a través de un comunicado.Agregó que el monto a colocar en cada subasta será adjudicada por precio, de mayor a menor, hasta lograr el monto determinado.El dólar mayorista, que inició la rueda operando en los $ 27,55, 21 centavos debajo del cierre anterior, descendía 36 centavos a $ 27,40 por unidad.El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que la Argentina no necesitará emitir deuda en el mercado internacional "por muchísimo tiempo y eso da tranquilidad".Así analizó el funcionario la confirmación del acuerdo con el FMI por un crédito de 50.000 millones de dólares de los cuales los primeros 15.000 millones estarán disponibles para el país a más tardar este viernes."El acuerdo con el Fondo es el más grande de su historia con fondos desembolsables, lo cual demuestra el respaldo de la comunidad internacional a la Argentina, porque han apoyado todos los países importantes del mundo", dijo Dujovne.En declaraciones a radio La Red, el funcionario agregó que la cantidad de fondos que enviará el FMI es "de una magnitud tal que le permite a la Argentina una gran tranquilidad porque no dependerá de los mercados internacionales por muchísimo tiempo"."La Argentina simplemente con renovar sus vencimientos en el mercado local y cumplir con su programa financiero no necesitará tomar deuda en el exterior: esto nos da un aposición muy sólida de muchísima tranquilidad", añadió.