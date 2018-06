Paro de camioneros afectará la distribución de caudales y combustibles

La huelga de Camioneros comenzará en el primer minuto del jueves en todo el país, y en Entre Ríos afectará el abastecimiento de combustible y del dinero que distribuyen las empresas de camiones de caudales.



"A partir de las 0 no va a haber distribución de combustible ni de caudales", anticipó el secretario general de Camioneros en la provincia, Jorge Ávalos. Se estima que la flota de camiones que se dedica a distribuir diariamente combustible en toda la provincia ronda entre los 60 y 70 camiones, sumado a las unidades de distintas empresas que proceden de otros puntos del país, que se calcula entre 30 y 40 vehículos.



Ávalos explicó a Uno que el transporte de caudales dejará de prestar servicios a las 22 de hoy, por lo que podría haber dificultades en las operaciones de las sucursales bancarias del interior de la provincia. Esto obedece a que al no haber distribución de caudales, las entidades financieras más pequeñas podrían ver resentido su funcionamiento, como por ejemplo que se produzca algún retiro importante de dinero. Entonces aplicar un esquema de prevención será fundamental para evitar contratiempos. No se espera que haya inconvenientes con el abastecimiento de los cajeros automáticos.