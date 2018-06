Etchevehere negó suba de retenciones y explicó por qué se importa soja

"Se está importando en estos últimos años soja, y es natura por la capacidad que tiene el polo industrial de Rosario, para procesar el grano. Es para hacer harina, aceite o mezclarla con otra soja. En absoluto se importan las semillas", aclaró el expresidente de la Sociedad Rural.



"No está en agenda tratar ese tema, no estuvo en tratativas, ni en evaluación", dijo al sepultar un aumento a los tributos que pagan los productores agropecuarios para enviar sus cosechas al exterior. "No debe haber temas que estén fuera del debate, independientemente que se toman las decisiones", agregó.



En esa línea, ratificó que el Gobierno no prevé modificar el plan de reducción gradual de retenciones a la soja de 0,5% mensual. "Está más que claro, que se manifestaron las más altas autoridades del país en este aspecto. Es una realidad, se continúan con la baja mensual y no hay nada que esté impulsando que pongan retenciones a otro cultivo", sostuvo.



Y añadió: "Es importante ver que después de los pasó que no hay tabú, hay que hablar de todo, aunque después se traten, o no se traten, se descarten o se apliquen. Es lo mismo que con la ley de semillas: hablémoslo, hagamos reuniones".



El mercado de granos local en la Bolsa de Comercio de Rosario el valor de compra propuesto para la soja se ubicó una vez más en $ 7.200 la tonelada y en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Julio´18 cotizó a u$s 296,2 la tonelada. En Chicago, los futuros de soja bajaron por quinta sesión consecutiva el viernes y registraron su mayor retroceso semanal en 10 meses, presionados por el clima benigno en zonas agrícolas de Estados Unidos y temores a una desaceleración de las ventas para exportación. La tonelada bajó 0,51% a u$s 356,15.



Además, Etchevehere sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 50.000 millones permitirá financiar "la política gradualista del Gobierno" y remarcó que "hay que dar muestras de austeridad" y bajar el déficit fiscal y la inflación.



"El acuerdo con el FMI para tener el financiamiento suficiente para continuar con la política gradualista del Gobierno, sobre todo poniendo énfasis en que no sufran los más desprotegidos y que el país siga creciendo como lo vienen haciendo en los últimos siete trimestres y se pueda desarrollar", indicó Etchevehere en diálogo con radio Continental.



Sin embargo, el funcionario nacional remarcó que "como bien sabemos en el campo, no hay soluciones mágicas". "Para que Argentina salga adelante, todos tenemos que trabajar y dar muestras de austeridad. Hay que bajar el déficit, que va a ser lo que baje la inflación. Estamos poniendo todo el énfasis para poder disminuirlo e ir a una situación de normalidad".



Respecto a la siembra de trigo, que comenzó días atrás y ya lleva un progreso del 20% sobre las 6,1 millones de hectáreas previstas para el cultivo, sostuvo que "a partir de las lluvias y el buen precio de enero de ese cultivo hace prever una buena cosecha que de alguna manera empieza a revertir los quebrantos de esta temporada. Valoramos el esfuerzo que pone el productor".



Por último, Etchevehere defendió el protocolo sanitario firmado con China para exportación de carne vacuna argentina a dicho país tras las críticas recibidas por algunos actores del sector. "El protocolo es público y absolutamente transparente, y no difiere con los que tienen los países que compiten con Argentina. O sea, si queremos acceder a los mercados de mayor poder adquisitivo con carnes de calidad es obvio que -como mínimo- tenemos que cumplir con lo que piden a nuestros competidores.