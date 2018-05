El dólar anotó nueva baja, cayó siete centavos y cerró a $ 24,86

El dólar cayó siete centavos este martes a $ 24,86, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deFue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa bajó once centavos a $ 24,28 debido a una importante oferta de privados, que surgió durante la última media hora.Luego de un arranque débil, el tipo de cambio tuvo una remontada producto de órdenes de compra instaladas en el primer tramo de la sesión que lo colocaron en el umbral de los $ 24,38. A partir de allí se fueron equilibrando las fuerzas del mercado y con algo más de oferta los valores se estabilizaron en un rango que se mantuvo casi invariable entre los $ 24,35/24,37 hasta que un empuje de la demanda lo impulsó a máximos en $ 24,385.Ya en el final de la jornada, las ventas se intensificaron y doblegaron la resistencia del dólar llevándolo por debajo de los $ 24,30 con mínimos en los $ 24,27 anotados a pocos minutos del final. En este contexto, el volumen subió un 48% a u$s 870 millones.Desde PR Corredores de Cambio, puntualizaron que "en los dos primeros días de esta semana, el precio del dólar en el segmento mayorista perdió quince centavos respecto del cierre del viernes pasado como consecuencia de una mejora en los ingresos desde el exterior y una relativa caída de la demanda por cobertura".Previo al anuncio de la autoridad monetaria, los inversores esperaban que "se mantenga el interés de referencia inalterado en el 40% y que el informe oficial brinde señales acerca de la evolución de la inflación en lo que va de mayo"."El BCRA se mantiene firme desde el lado de la oferta en un nivel de $ 25, con una demanda que se sostiene", indicaron desde la consultora Delphos Investment y continuaron: "buscarían estabilizarlo en dicha zona, que coincide con el valor de equilibrio de varios modelos de determinación cambiaria".El economista Gustavo Ber, por su parte, indicó que "se extiende por el momento la calma del dólar mayorista, en esta oportunidad con un descenso a raíz de un menor ímpetu de la demanda, y aprovechando también de fondo un "índice dólar" que se toma un respiro".En el mundo, el índice dólar caía 0,1% a 93,617, después de seis jornadas consecutivas de avances, mientras los retornos de la deuda estadounidense caían y los inversores buscaban nuevos incentivos para comprar el billete verde tras su escalada de casi el 7% desde mediados de febrero.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 37,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 210 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaron el plazo de 30 días a 39,75% y la de 120 días al 38,05% TNA.En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 903 millones, más del 75 % se operó entre mayo y junio, a $ 24,463 y $ 25,14 con una tasa de 30,57% y 33,15% TNA respectivamente. Los plazos bajaron en promedio más de 12 centavos acompañando la baja sobre el final del spot, donde quedó pactaron poco más de 10 centavos por debajo del cierre previo.En la plaza paralela local, por su parte, el blue cerró estable a $ 25,40 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, se hundió ayer 42 centavos a $ 24,49.Por último, las reservas del Banco Central bajaron el lunes u$s 46 millones hasta los u$s 54.275 millones.