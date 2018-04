Vence el plazo para renovar el certificado PyME: por qué es importante

Del total de PyMES del país, 375.386 se registraron desde la implementación de la Ley Pyme y 328.824 tienen el certificado vigente. ¿Por qué es importante tener este certificado renovado? 1 - Porque aunque haya obtenido los beneficios de la Ley (IVA a los 90 días, computar 100 % el impuesto al cheque a cuenta de ganancias, derogación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, etc) si el certificado venció, todos estos beneficios caducan.



Sucedió que algunas PyMES tomaron conocimiento que el certificado se les había vencido porque recibieron intimaciones de pago y embargos sobre posiciones de IVA que habían vencido al mes siguiente, cuando la PyME creía que vencía a los 90 días.



2 - Si obtuvo el certificado por primera vez, recién desde ese momento la MiPYME puede computar el 100% del impuesto al cheque. Lo retenido hasta ese momento sólo puede computar el 17%.



3 - Si ya tenía el certificado y no lo renovó, se pierden los beneficios hasta que vuelva a hacer el trámite. ¿Por qué es tan baja la adhesión a este registro? 1 - Como en general es mucho más fácil dar de alta una MiPYME que darla de baja, es probable que este registro esté desactualizado en cuanto a aquellas MiPYMES que cerraron. Hay ciertas mediciones privadas que hablan de un número cercano a los 650.000 PyMES.



2 ? Hay, por parte del profesional en Ciencias Económicas, un desconocimiento, un desinterés y escepticismo infundado respecto a los beneficios citados, indica El Cronista.com.



Por ejemplo, una vez que se cumplen los primeros 90 días, vuelve a vencer todos los meses el IVA (aunque sea de tres meses atrás) y esa cadena vuelve a generar problemas de iliquidez muy típica en las MiPYMES.



3 - Respecto al cómputo a cuenta de ganancias del impuesto al cheque: aún a la PyME en general no le vencieron las declaraciones juradas, por lo que no pudieron apreciar el beneficio financiero. Las mejor asesoradas pudieron computar este impuesto contra anticipos del Impuesto a las Ganancias.



4 - En lo relacionado al beneficio del cómputo del 10% de la inversión como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, en obras de infraestructura o en bienes de capital tangibles, entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 (excepto automóviles): este fue un período donde la actividad cayó y fue muy bajo el nivel de inversión por parte de la MiPyME, por lo que no termina de ser un incentivo real y concreto.



La Ley Pyme que impulsó el Gobierno de Cambiemos fue una ley revolucionaria en cuanto a que es la primera vez que una normativa estableció beneficios concretos al sector más representativo en cuanto a generación de empleo en nuestra economía, pero es de lamentar que la reforma tributaria sancionada a fin del año pasado haya abandonado totalmente estos preceptos y que, para peor, haya igualado normativa tanto para MiPYMES como para las grandes empresas.