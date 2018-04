Tambero necesita vender 15 mil litros de leche para pagar dos meses de luz

A punto de abandonar

Lo sufren los productores

Mayores costos

El establecimiento San Jorge, en la localidad de Camps, es dirigido por Claudio Plem y sus hermanos Leandro y Amilcar. Juntos llevan adelante la firma Plem Silajes y son contratistas forrajeros, productores agropecuarios y tamberos. En esta oportunidad,dialogó con Claudio, quien habló del desarrollo de la actual campaña y la complicada situación que atraviesa el tambo."Ahora, que llovió uno cambia de idea rápidamente y todo comenzó a reverdecer un poco, pero estábamos muy complicados porque hacía tres meses que no llovía", señaló Claudio Plem.Por otra parte, dijo que "no se pudo hacer mucha reserva de forrajes y se depende de las pasturas que se comiencen a sembrar".Además, comentó que "se molió mucho grano, más que nada de soja y los productores agropecuarios lo vendieron a los tambos. Se molieron muchas hectáreas de soja y algo de sorgo y maíz", remarcó.Claudio Plem, quien está a cargo junto a dos hermanos del establecimiento en la localidad de Camps, se refirió a cómo se encuentra la actividad tambera a partir de la suba de la luz, el gas y otros insumos que son esenciales para la actividad."Se ve que lo quiero mucho al tambo, sino ya lo hubiera vendido, y más, en estos últimos tres meses", dijo el productor y luego explicó la relación entre costos y producción."El último cobro de $5,50 el litro de leche, fue en agosto del año pasado y ahora, vamos a cobrar $5,70, lo que es un 4 por ciento más. Pero la facturación de la luz, desde agosto del año pasado, hasta hoy, me subió un 120 por ciento", remarcó y agregó que "no puede ser que necesitemos sacar 15 mil litros de leche, para pagar apenas dos meses de luz. Es una vergüenza y lamentablemente, lo están sufriendo todos los productores", dijo el productor del departamento Diamante."Esperábamos el gran cambio y los productores de la zona estamos peor que hace un año y medio", afirmó con indignación y explicó que cuáles son los costos que afectaron en mayor medida a la producción lechera. "Los principales costos son el gasoil y la luz que (el precio), es algo fuera de lo común, también el cambio del dólar y el 40 por ciento que subieron los insumos desde noviembre pasado hasta ahora", señaló Plem.En tanto, sostuvo que ha tenido reuniones con Enersa y también con industriales lácteos para que suban el precio, pero no ha tenido respuesta. Además, estuvo en dos reuniones con el Subsecretario de Lechería "pero tampoco hay solución y no tenemos créditos baratos", señaló Plem.