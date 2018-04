Los componentes que inciden en el aumento de precios de los combustibles

Incesantes aumentos

. Así se traduce de una nota firmada por el ministro de Energía Juan José Aranguren en septiembre pasado y habla de la terminación del "Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina", el cual contemplaba la revisión trimestral de precios en base a la evolución de la cotización del crudo, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio. E implicaba la vigencia de un "precio sostén" para la producción petrolera local.Así, los precios de los combustibles en el mercado interno, comenzaron a mantener la paridad con los precios internacionales y un funcionamiento pleno de las reglas de mercado.Pese a los cambios, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que no esperaba un aumento en las naftas y el gasoil. Lo afirmó a fines de septiembre de 2017, en el marco de la Argentina Oil & Gas, la exposición petrolera que se hace en La Rural.Si bien la petrolera estatal YPF, aún no confirmó una nueva suba para sus precios, los estacioneros que comercializan los combustibles de esta marca, esperaban que la firma,Osvaldo González, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (CECAER) y tesorero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), dialogó con el programaque se emite diariamente porAl respecto, sostuvo que a partir de la liberación de los precios internos, "las petroleras pueden ajustar los precios de los combustibles cuando lo crean conveniente", afirmó."Hay cuatro variables importantes que componen el ajuste de los precios internos", dijo González y afirmó: "uno de ellos, es el precio del crudo a nivel internacional; el segundo, es el precio del dólar porque se paga al valor dólar; el tercero es el precio del biodiesel o el bioetanol, ya que están en la composición de los combustibles; y el cuarto, es el costo interno de acuerdo al nivel de inflación, como sucede con cualquier empresa. Esos son los componentes que determinan los aumentos de precios", resumió González en diálogo con Elonce TV."La pauta del nivel de precios en el mercado interno, la marca la petrolera estatal YPF, porque acapara el 55 por ciento del mercado y de esta manera, es quien impone las condiciones", dijo el secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Anexos de Entre Ríos.En referencia al margen de rentabilidad que tienen las estaciones de servicio, González explicó que, entre ellos, de los costos bancarios, ya que a partir de mayo, los bancos nos cobrarán una comisión bancaria por depositar dinero en efectivo y es algo terrible, porque en un margen tan ajustado, los bancos nos van a cobrar entre un 0,6 y el 1 por ciento, nada más que por llevar el dinero al banco", afirmó el empresario estacionero."Estos costos, las petroleras no los reconocen y entonces, el margen se reduce y cada vez, es menor", reclamó González.En referencia al comportamiento de los consumidores, González sostuvo que "la venta no ha mermado, se ha sostenido", dijo y agregó que "se nota el cambio de hábito en los combustibles diésel, porque la gente compra más el Diesel Premium, lo que provocó una disminución de la venta de Gasoil", señaló.Al explicar, dicha disminución de venta,