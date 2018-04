Nueva suba de los combustibles: Axion hizo la punta y ya se sumó Shell

En la Axión de Paraná ya rige el aumento

En tanto, las estaciones de servicio de la petrolera Shell también comenzaron a reflejar a medianoche un aumento del 4,5% para las naftas y del 6% para el diesel.Hasta ahora, no hay información oficial sobre si las otras petroleras replicarán el aumento, sin embargo, con la suba de la semana pasada de los precios mayoristas, se espera que en los próximos días suceda lo mismo en las estaciones YPF y Oil. Además de las "blancas".pudo conocer que ya en las últimas horas de este miércoles estaba aplicado el aumento, en estación de servicios de Paraná de la marca Axion (ubicada en Blas Parera y Don Bosco).Hasta las 23 de este miércoles, YPF no había aumentado sus precios. No obstante, no se descarta que en las próximas horas aplique el incremento.Es es el tercer incremento que sufren los precios en surtidores, con alzas de entre el 11% y el 13% de acuerdo a los productos y las empresas.La semana pasada, las petroleras ya admitían que el aumento de los bioetanoles dispuesto por el Gobierno nacional para marzo y abril, con incrementos que varían entre el 11 y el 18 por ciento ya sea derivado de la caña de azúcar o del maíz, sumaban presión al valor final de las naftas.El precio de los biocombustibles es la única referencia de costo regulada que incide en el precio final del litro de nafta o de gasoil, y al que las petroleras suman el precio internacional del barril de petróleo del tipo Brent, la evolución del tipo de cambio y el incremento inflacionario que afecta sus procesos de producción.