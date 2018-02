Confirman el paro bancario para el 19 y 20 de febrero

Mientras los bancos suman el quinto día consecutivo sin operar a raíz del paro del viernes y de los feriados de Carnaval, desde la Bancaria ratificaron el paro de actividades durante 48 horas para este 19 y 20 febrero, pero negaron haber planteado la posibilidad de una medida de fuerza de dos meses consecutivos.



"Si no hay acercamiento, lunes y martes hay un nuevo paro", adelantó el titular de La Bancaria, Raúl Ferro, en referencia a la falta de acercamiento en la paritaria del sector.



"La lucha de los bancarios, es para obtener un acuerdo salarial justo", argumentó el titular del gremio de Bancarios, Sergio Palazzo, y ratificó que los trabajadores paralizarán otra vez las tareas de retención de servicios los días 19 y 20 de febrero, para reclamar su "nuevo acuerdo paritario".



En la oportunidad, negó haber planteado "paralizar las tareas durante dos meses" y aseguró que sólo fue una pregunta retórica en su lucha por obtener una paritaria mayor al 9% que ofrecen los empresarios.



Paro y feriados



Los bancos no operan desde el pasado viernes, cuando trabajadores iniciaron una medida de fuerza por 24 horas. Y este lunes y martes, no hubo actividad debido a los feriados por la celebración de Carnaval.



La protesta y el fin de semana largo dejaron a muchos cajeros sin efectivo, sobre todo en localidades serranas donde este fin de semana se registró un alta confluencia de turistas.