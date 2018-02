El consumo vinculado al turismo creció 1,5% en el feriado de Carnaval

La Confederación Argentina de la mediana Empresa (Came) y la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina (Fedecámaras) evaluaron como "exitoso" el nivel de ventas alcanzado durante el feriado largo de Carnaval, aunque sin coincidencias en las cifras.



"La temporada 2018 fue muy buena y el feriado de Carnaval resultó una oportunidad para que muchos comercios reactiven sus ventas", dijo Fabián Tarrío, presidente de Came.



Un relevamiento efectuado por Came indica que los casi 2,2 millones de turistas que se movilizaron por el país generaron un gasto directo de $ 7.123 millones, que significó "un crecimiento a precios constantes del 2,7% y un incremento de 1,5% en las ventas ligadas al turismo".



Según los resultados finales obtenidos por la entidad empresaria, se incrementó un 2,3% la cantidad de viajeros que visitaron las principales ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.



La estadía media fue de 3,7 días y el gasto promedio diario rondó los $875 por turista, un 28,7% más que año pasado, cuando el gasto promedio fue de $680, indicó Came.



Por su parte, Fedecámaras informó que el comercio minorista "facturó $ 9.000 millones durante el fin de semana largo", una cifra que consideraron "récord", y que "se movilizaron cerca de 3 millones de personas por todo el país, un 30% más que el año pasado", que "gastaron por día $ 1.000" y que "la ocupación hotelera en promedio alcanzó el 95%".



"Las ventas con tarjeta crecieron el 60% comparadas con el 2017, aunque el paro bancario favoreció las operaciones y los previsores que viajaron con efectivo, lograron descuentos de hasta el 20% en alojamiento, comentó el presidente de la entidad, Rubén Manusovich.



Los rubros que más facturaron fueron hotelería y gastronomía, alimentos y bebidas, kioscos y recreación, según Fedecámaras.