Cómo repercutirán los cinco días sin actividad bancaria en Paraná

Economía Serán cinco días sin bancos por el paro y los feriados de Carnaval

En el marco de la medida de fuerza que realizarán este viernes los empleados bancarios en todo el país, y los feriados de Carnaval de lunes y martes próximo, serán cinco días sin actividad bancaria."La medida de fuerza se llevará a cabo en todo el país y consideramos que en nuestra seccional vamos a tener un acatamiento prácticamente total, por lo tanto, no habrá actividad bancaria y; será responsabilidad de ellos garantizar si habrá o no, dinero en los cajeros automáticos", explicó a, el secretario general de La Bancaria seccional Paraná, Juan Carlos Navarro."Hay que tener en cuenta que tanto; el único que suele hacer recargas es el Banco de Entre Ríos", indicó al respecto.Respecto a cómo se llevará a cabo la medida de fuerza en Paraná, Navarro comentó que habrápara que concurran al lugar de trabajo durante el paro. "Será para brindar el respaldo a los empleados que están siendo presionados", indicó.que estaba estipulado."Esperamos que los tres días hábiles de la semana próxima, permitan una reflexión en el sector empresario y que se genere una mesa de negociación con una propuesta acorde a la realidad, y no, en las condiciones en las que lo planteó el sector financiero", argumentó, ya que según apuntó:Para Navarro, "hay otras intenciones" porque de acuerdo a lo que comentó: "Un aumento del 9% y después, una clausula mes a mes, hace que el aumento este dividido en seis o siete cuotas durante el año. Algo que nunca se había planteado y que por la rentabilidad que tiene el sector, siempre habíamos acordado un porcentaje a partir del 1º de enero que rige para todo el año".