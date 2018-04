Macri sobre la escalada del dólar: "Está en el equilibrio de oferta y demanda"

Economía El dólar volvió a subir y marcó un nuevo máximo histórico

Política Argentina y Rusia sellaron una agenda de cooperación bilateral

El presidente Mauricio Macri subrayó que el precio del dólar se fija a través de una "flotación libre" que "está en el equilibrio de lo que oferta y demanda digan", aunque reconoció que "hay muchos que reclaman" que el valor de la divisa norteamericana sea "más alto".Ante la escalada registrada desde comienzos de año en la cotización del dólar, el mandatario destacó que hay "una flotación libre y está en el equilibrio de lo que la oferta y la demanda digan".En una entrevista con la cadena Russia Today (RT), el líder del PRO planteó que uno de sus objetivos es que la población sea, en ese sentido, como la de Brasil, que a diferencia de los argentinos no está pendiente del movimiento cambiario."En la medida en que vaya bajando la inflación, los argentinos tal vez logremos pensar en nuestra moneda y no en la de otro país. Eso lo vamos a lograr cuando le demostremos a los ciudadanos que los dirigentes somo responsables y cuidamos el valor de la moneda", remarcó Macri.Asimismo, el Presidente recordó que una de las primeras medidas de su Gobierno fue determinar la salida del cepo cambiario que había instalado su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner."No hay múltiples tipos de cambio: hay uno solo. Aquel que quiere comprar, invertir, vender con Argentina, aquel turista que nos quiere visitar no tiene que buscar un arbolito en la calle para ver si puede cambiar los dólares o los rublos que trae", concluyó el titular de la Casa Rosada.