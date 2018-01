Falta de lluvias: El maíz de primera es el cultivo más afectado en la provincia

En el reporte elaborado el último jueves por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se dio a conocer el estado de los cultivos en todo el territorio provincial y como vienen siendo afectados hasta el momento por la falta de precipitaciones en los momentos críticos de producción. El más afectado hasta el momento es el maíz de primera, la soja "se las aguanta" un poco más.



A continuación detallamos lo informado por la Red de Colaboradores del proyecto SIBER Maíz de Primera En base a consultas efectuadas a la red de colaboradores de determinó la condición del maíz de primera. Los valores obtenidos a nivel provincial fueron:



- 3 % Muy buena (expectativa de rendimiento por encima de lo normal)

- 45 % Buena (expectativa de rendimiento normal)

- 47 % Regular (expectativa de rendimiento por debajo de lo normal)

- 5 % Mala (expectativa de rendimiento muy por debajo de lo normal)



En relación al rendimiento promedio provincial se estima que se ubicará por debajo del rendimiento promedio del último quinquenio que es de 6.200 kg/ha aproximadamente.



El sector Este de la provincia cuenta con la peor situación ya que el 75 % del área fue calificada con una situación de regular a mala.



Por otra parte, los colaboradores informan que en general los lotes que manifiestan muy bajo potencial del rinde no han sido picados para destinarlos al consumo animal debido al elevado costo de esta práctica. Soja de Primera En la provincia de Entre Ríos la soja de primera ha sido beneficiada por las lluvias ocurridas el fin de semana, que si bien han sido erráticas y de montos diversos, dio un alivio a los cultivos que fue acompañado de un descenso en las temperaturas.



A nivel provincial la condición de soja de primera se presenta:



- 9 % Muy buena (expectativa de rendimiento por encima de lo normal)

- 80 % Buena (expectativa de rendimiento normal)

- 10 % Regular (expectativa de rendimiento por debajo de lo normal)

- 1 % Mala (expectativa de rendimiento muy por debajo de lo normal)



Los colaboradores han mencionado en general que el cultivo ha cerrado el surco y se encuentra en estado reproductivo en gran parte del área con lo que implica una mayor demanda hídrica, por lo es fundamental lo que ocurra de aquí en adelante con las precipitaciones para el potencial rendimiento de la oleaginosa.



En sitios donde las lluvias han sido escasas las plantas comenzaron a perder hojas y flores. Soja de Segunda El estado fenológico de la soja de segunda se ubica desde V2 a V7 (dos a siete hojas trifoliadas desarrolladas). No obstante, existen lotes puntuales sembrados en noviembre que han comenzado a florecer.



La condición del cultivo a nivel provincial se resume del siguiente modo:



- 10 % Muy buena (expectativa de rendimiento por encima de lo normal)

- 55 % Buena (expectativa de rendimiento normal)

- 31 % Regular (expectativa de rendimiento por debajo de lo normal)

- 4 % Mala (expectativa de rendimiento muy por debajo de lo normal)



Dentro de la condición regular y mala existen lotes que presentan alguno de estos inconvenientes:



- Lento crecimiento debido al déficit hídrico, escasa altura y desarrollo por lo que no lograr cerrar el surco

- Problemas de emergencia (muerte de plántulas) que generó una baja densidad de plantas por hectárea.

En la Figura 5 se puede observar la condición de la soja de segunda por zonas.