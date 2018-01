Bancarios no descartan medidas de fuerza para las próximas semanas

El secretario general de la Asociación Bancaria de Paraná, Juan Carlos Navarro, confirmó que este lunes el gremio se volverá a reunir en el Ministerio de Trabajo, en el marco de la paritaria 2018.



"Veremos si hay algún cambio de actitud de parte del sector empresario", aseguró Navarro, quien recordó que anteriormente le había ofrecido un aumento del nueve por ciento de aumento y una cláusula gatillo actualizada trimestralmente en relación a la variación de la inflación.



El dirigente estimó que "si el Gobierno nacional ya está hablando de un 15 por ciento de inflación, el sector empresario no puede ofrecer una cifra menor. "Esperamos que haya una reflexión de su parte que nos pueda acercar a una negociación más seria".



La Bancaria considera que como mínimo se tiene que contemplan la inflación esperada y anunciada por el Gobierno nacional que según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne será del 15 por ciento en todo 2018.



"Además, debería incorporarse a la propuesta una cláusula gatillo, ya que la experiencia nos ha demostrado que nunca le pudieron acertar con los pronósticos inflacionarios. Por lo tanto, la lucha de los dirigentes gremiales a favor de los trabajadores tiene que ser poder mantener el poder adquisitivo", dijo Navarro a APF



"Si año a año vamos resignando porcentajes de aumento salarial con relación a la inflación, en cuatro o cinco años nos vamos a encontrar con un salario atrasado y completamente perjudicial para los trabajadores".



Además, recordó que el próximo lunes finaliza la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. "Si no tenemos una propuesta por lo que vamos a estar en condiciones de tomar las medidas que sean necesarias para defender el poder adquisitivo de los trabajadores", finalizó Navarro quien no descartó medidas de fuerza para los próximos días.