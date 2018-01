Crecieron las ventas de departamentos de uno y dos dormitorios

"No se puede hablar de un boom del mercado inmobiliario, pero sí hubo un leve repunte en el nivel de ventas", informó el presidente del Colegio de Corredores, José María Armándola. Atribuyó este crecimiento "casi exclusivamente" a la reactivación de los créditos hipotecarios. De todas maneras aseguró que al sistema de créditos "le falta agilidad".



Los últimos meses del año pasado hubo un "leve repunte" de las ventas, pero "no se puede hablar de un boom inmobiliario", indicó Armándola.



Al brindar más precisiones, dijo que "se reactivaron las ventas de las viviendas que van de un millón a dos millones de pesos (más cerca de uno que de dos millones) gracias a los créditos Procrear, los UVA y el crecimiento del otorgamiento de créditos de bancos privados".



"En el mundo el crédito es el que mueve el mercado inmobiliario y Argentina no es la excepción", sostuvo, al tiempo que destacó que "está volviendo a aparecer tímidamente el crédito para una franja determinada del mercado".



¿Entonces atribuye este pequeño repunte en las ventas a un mayor otorgamiento de créditos hipotecarios?, se le preguntó desde APF, a lo que Armándola respondió: "Casi exclusivamente, al menos en los sectores urbanos". En este sentido, a modo de ejemplo, señaló que de 10 operaciones inmobiliarias que van de uno a dos millones de pesos, "más de la mitad se hace a través de créditos".



Luego consideró que "el aumento de las operaciones inmobiliarias va en sintonía con el leve crecimiento que ha tenido la economía del país".



Más adelante, el Presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios consideró que al sistema de créditos "le falta agilidad".



Consideró que "es amplio" el período que transcurre entre que se solicita el crédito, se lo aprueba y se otorga: "Hay que aceitar toda la logística que implica dar un crédito bancario".



"En los últimos 15 años los bancos estuvieron abocados a otro tipo de actividades, por lo que su estructura no está preparada para hacer operativo el sistema crediticio. Falta logística y personal especializado, entre otras cuestiones", finalizo.