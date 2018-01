No hacían aportes patronales, entraron al blanqueo y evitaron un juicio

Condonaron las multas

Retención de aportes

El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó el sobreseimiento de dos empresarios del sector agropecuario que estaban acusados por hacer una retención de los aportes previsionales de sus empleados y no girar esos fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como establece la ley.Los empresarios Roberto Esteban Rousseau y Antonio René Sacoman, titulares de una empresa dedicada a la provisión de servicios agropecuarios en Concordia, resultaron sobreseídos en una causa que se les había iniciado por la retención indebida de los aportes al sistema de la seguridad social correspondientes al mes de agosto de 2010 de los empleados de la firma por un monto de 21.923,85 pesos.Régimen de blanqueoEn rigor, los empresarios se beneficiaron con la adhesión al régimen de blanqueo de capitales y solicitaron ser desincriminados por aplicación de la Ley Número 27.260, que prevé la extinción de la acción penal por el pago total y definitivo de la deuda previsional.El sobreseimiento había sido solicitado por el defensor oficial, Mario Franchi, precisamente por haber cumplido los empresarios con los recaudos previstos en la ley de blanqueo. En primer lugar, explicó el defensor, la deuda había sido cancelada el 25 de octubre de 2011; además, el vencimiento de la obligación para depositar ese dinero se produjo el 31 de mayo de 2016 y no existía para esa fecha una sentencia firme. Ante ese escenario, el fiscal José Ignacio Candioti consintió el pedido de la defensa para cerrar la causa contra los empresarios.El Plan de Sinceramiento Fiscal, como lo llamó el Gobierno, permitía, entre otras cuestiones, regularizar las deudas previsionales por aportes o contribuciones. En ese marco, se condonaron las multas por omisión o defraudación y se redujeron los intereses resarcitorios sensiblemente.Entre las obligaciones incumplidas que podrían regularizarse con el régimen de blanqueo se contaban las obligaciones que se encontraran en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos; las deudas incluidas en planes de facilidades de pago vigentes, rechazados, decaídos o caducos; las retenciones y percepciones no practicadas o no efectuadas, o que hayan sido practicadas o efectuadas y no ingresadas; y los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia. En cualquiera de estos ítems podría incluirse la situación de los empresarios Rousseau y Sacoman.En su caso, el juez Roberto López Arango resaltó que si bien la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "tenía razones valederas y comprobables para iniciar la causa", el sobreseimiento definitivo no se decreta "por su absoluta ajenidad al hecho de retención de los aportes a la seguridad social investigado, sino por aplicación de una ley posterior que resulta más benigna a su situación".Para decirlo más claramente, el magistrado advirtió que los empresarios Rousseau y Sacoman cometieron un delito pero fueron beneficiados por la sanción de una ley que los eximió.21.923,85 pesos es el monto que los empresarios Roberto Esteban Rousseau y Antonio René Sacoman detrajeron a los trabajadores de su empresa y no ingresaron al sistema previsional. La cifra corresponde al período agosto de 2010. Fuente: (El Diario).-