Presentaron una plataforma que fomenta las exportaciones

El secretario de Producción de la provincia, Álvaro Gabás, participó de la Jornada de la Mesa de Integración Productiva y la presentación del Desarrollo de la Plataforma de Exportación del Litoral, cuyo objetivo es fomentar las ventas al exterior desde nuestra región. La actividad fue organizada en forma conjunta entre el Ministerio de Producción de la Nación, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y el municipio de Concordia.



El titular de la cartera de Producción de la provincia, se refirió a los avances que se vienen realizando con las distintas cadenas de valor y destacó: "En los últimos días me he reunido personalmente con todas la cámaras, y cada una ha tenido la posibilidad de plantearme un diagnóstico de la situación de cada sector" y a partir de sus demandas "nosotros pudimos resolver algunas cuestiones puntuales rápidamente".



"Pensamos en una economía provincial donde se genere una competitividad que sea tanto comparativa como competitiva -valga la redundancia-, en el sentido de que no es solamente una cuestión impositiva la que se tiene que resolver, sino más bien pensar en cuestiones estructurales y proyectadas a largo plazo", dijo Gabás.



Temáticas desarrolladas



La primera exposición de la jornada tuvo que ver con las acciones del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos, cuyo titular actual es Carlos Schepens.



Al respecto, Schepens se refirió a la importancia del funcionamiento del Puerto Ibicuy y señaló: "Estamos trabajando fuertemente con el gobierno nacional, provincial y municipal en el tema de este Puerto. Tenemos un puerto en una ubicación estratégica, ya que es la hidrovía más importante que tiene la región, la cual está conformada por un sistema de intercambio comercial entre los países vecinos de Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. Tenemos un buen lugar estratégico para trabajar con barcaza pero lo cierto es que hay que desarrollarlo y en eso estamos trabajando conjuntamente con el gobierno nacional, para ver de qué manera podemos optimizar este potencial que tenemos y creemos vamos por una buena senda".



Otros temas abordados en la jornada contemplaron el desarrollo de mesas de trabajo en torno al proyecto de puesta en funcionamiento del puerto de aguas profundas, Servicios Integrales Multimodal S.A. - Puerto Concepción del Uruguay, nuevas capacidades y facilidades operativas. También se trató, con la participación de técnicos de la Secretaría de Mercados Agroalimentarios de la Nación, el análisis de los nuevos mercados de exportación. Además, se expuso sobre la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la simplificación de procesos de exportación.



Con la presencia del presidente municipal de Concordia, Enrique Cresto, la jornada contó con la participación del secretario de Producción, Álvaro Gabás; el secretario de Producción Primaria, Martín Barbieri; el secretario de Comercio, Néstor Loggio; el subsecretario de Industria, Mario Acuña; el director de Agricultura, Lucio Amavet; y el titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens.