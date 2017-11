Se necesitan ingresos mensuales por 15.676 pesos para no ser pobre

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, fue de 6.424,82 pesos, y subió 1,46% con respecto a septiembre último.

La CBT acumula en el año un aumento del 19,16% y se incrementa 21,03% en los últimos doce meses, según las cifras oficiales.

Las cifras del indicador sobre Condiciones de Vida que difundió el organismo registra para la CBA un aumento acumulado del 17,7% en los primeros diez meses del año y un alza del 19,54% desde octubre del 2016.



Las subas están en línea con los indicadores del Indice de Precios Al Consumidor, que difundió el INDEC la semana pasada, de un 1,5% de suba en octubre y del 19,4% de inflación acumulada en lo que va del año.

Los datos corresponden a la valoración mensual que realiza el INDEC de la Canasta Básica Total (CBT), que reúne los bienes y servicios básicos necesarios para una familia de cuatro miembros, de dos adultos y dos menores, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que reúne las necesidades kilocalóricas y proteicas imprescindible para esa familia tipo.



El costo de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, según su relevamiento en el Gran Buenos Aires, que define el nivel de pobreza, se ubica por debajo de la valoración de la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires y de la medición de la CGT.

Para el organismo de estadísticas del Gobierno porteño una familia necesitó en octubre ingresos por 16.310,9 pesos para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires, y 7.970,1 pesos para no caer en la indigencia.



En cambio, en la medición del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT, se registró que en octubre pasado el costo de la CBT fue de 16.310,90 pesos mensuales, para no caer en la pobreza, y 7.132,30 para que una familia no sea considerada indigente.