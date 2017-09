Tras cuatro años, Argentina volvió a exportar biodiesel a la Unión Europea

El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, aseguró que el biodiesel de Argentina "no tiene ni dumping ni subsidio", y que "ya salió un primer embarque" con dicho producto hacia la Unión Europea (EU), tras la modificación de aranceles a la importación, los que descenderán hasta el 15% promedio, según se anunció días atrás.



"Ya salió un primer embarque. La medida se va a formalizar a fines de septiembre por lo que cuando el barco esté llegando, ya se va a estar abriendo el mercado", sostuvo Molina.



"Después de cuatro años, y de haber perdido más de US$ 4.000 millones en exportaciones, porque con el arancel que se aplicó en el 2013 se cerró el mercado europeo para nuestro biodiesel, la Organización Mundial de Comercio (OMC) no aplicó ninguna medida de lucro cesante. Esto (la decisión de modificar la traba arancelaria) es muy esperanzador y demuestra que el biodiesel argentino no tiene ni dumping ni subsidio", agregó.