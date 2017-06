El gobierno revisará "errores" en bajas de pensiones por discapacidad

Política Oposición presentó proyectos para frenar la quita de pensiones por discapacidad

La ministra mantuvo en las últimas horas diálogo permanente con sus pares en la Casa Rosada y acordó revisar los casos que fueron alcanzados por la aplicación del decreto de 1997, que endureció los requisitos para acceder al beneficio, indicaron fuentes oficiales a NA."Somos un Ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir", comentó.Stanley advirtió, de todos modos, quey señaló: "Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios"."."Además de eso, en esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo. Desde que asumimos estamos trabajando en cortar con ese clientelismo y asegurarnos de que la ayuda social llegue a quienes más la necesitan", sostuvo la ministra.Stanley destacó además que, mientras que también se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias."Entiendo y me duele cada uno de los casos donde cometimos un error. Son situaciones que merecen nuestra atención. Pero tratar de generar este pánico respecto de las bajas de pensiones me resulta un mal manejo y uso político", subrayó.Y agregó: "Hace un año y medio que gobernamos. No solamente no dimos de baja ningún plan, sino que hemos aumentado los planes y hemos trabajado en toda la ayuda y el acompañamiento que han requerido las familias. Este es el gasto social más grande en porcentaje del PBI de los últimos años. No vamos a aceptar ni el clientelismo ni el mal uso político. Hemos encontrado pueblos en los que había más pensionados que gente viviendo ahí y casos en los que se entregaban pensiones en locales partidarios, en lugar de oficinas estatales. "También la diputada nacional Gabriela Troiano (Partido Socialista) afirmó este martes que mantuvo una conversación con la ministra de Desarrollo Social y que "se comprometió a rever y dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con discapacidad" y a "rever la aplicación del decreto 432" de 1997."Se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a rever el tema de la aplicación del decreto", sostuvo en un comunicado, aunque aclaró que no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno.Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio, Guillermo Badino, subrayó este lunes que en realidad que lo que se hace ahora es "administrar responsablemente y en forma transparente" un programa que, según afirmó, en el kirchnerismo se hacía de manera "clientelar".