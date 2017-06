Entrerriana discapacitada sufrió corte de pensión: "Al menos hubieran avisado"

Política El Iprodi elevará pedidos a Nación por las pensiones por discapacidad

Johanna Wagner, tiene 28 años y con fortaleza supera día a días las complicaciones que le desencadena su diagnóstico de Mielomeningocele e Hidrocefalia, discDesde hace una década recibía una mínima ayuda económica del Estado Nacional pero ahora ya no la tiene., confirmó la joven de la localidad de Crespo ay agregó: "Se me pasaron mil razones por la cabeza, pero nada en concreto que lo justifique. Tengo la Pensión No Contributiva hace más o menos 10 años y nunca se había interrumpido el pago, es la primera vez".El sistema tiene errores e inconsistencia en la información de los registros, ya que Johanna es uno de los tantos casos, cuya movilidad está ligada a una silla de ruedas."Me dio amargura. Por lo menos me hubieran avisado y me preparaba, ni iba al banco a que me impacte la noticia. No enviaron nota, ni mail, ni nada", se lamentó."A los que no cobramos ya se les corta. Van a ver si la renuevan o no. Ahora fui al Área de Discapacidad y me dieron un formulario para firmar en el Juzgado de Paz, como para intentar agilizar el trámite. Igualmente no tengo confirmación si podré volver a cobrarla", explicó Johanna.