Apana mostró su "indignación" por el recorte a las pensiones por discapacidad

Explicó que la anulación de una pensión, más allá del valor monetario que está implique, tiene una "consecuencia nefasta": el recorte de la obra social y, por ende, de la posibilidad de recibir atención integral.



"Estoy indignada, me parece de terror lo que están haciendo", aseveró Ripari en relación los recortes en las pensiones por invalidez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. "Hay derechos que no se pueden vulnerar y menos en este sector, que necesita tanta atención. Estoy totalmente en contra de esta medida", remarcó.



Para la Directora de Apana, "no se puede tomar una decisión de estas características. No está mal revisar caso por caso para evitar que haya abusos, pero no se puede hacer lo que se hizo".



Ripari, que trabaja desde hace 30 años con personas deficientes mentales, explicó que la quita de una pensión, más allá de lo monetario -que es importante- implica una consecuencia nefasta: el recorte de la obra social y, por ende, de la posibilidad de recibir atención integral, esto es, terapistas, fonoudiólogos y la posibilidad de asistir a centros como Apana.



Consultada por las polémicas declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien dijo que "una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión, puede trabajar", la Directora de Apana, explicó: "No todos, es más, sólo una ínfima minoría está en condiciones de trabajar y siempre que estén monitoreados por alguna institución de contención".



En este marco, enfatizó: "No sé quién está asesorando al Presidente (Mauricio Macri), pero está recortando donde no debería recortar".



Por último, informó que la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana) es una asociación civil con 50 años de existencia, que está conducida por padres y hermanos de personas con discapacidad y que atiende a más de 70 jóvenes y adultos". (APF).